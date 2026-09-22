Çivril'de elma hasadında üretim artışı ve pazarlama önceliği

Çivril'de saha ziyareti ve hasat:

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Uşak temaslarının ardından Denizli’nin Çivril ilçesinin İğdir Mahallesi'ne gelerek elma bahçelerinde üreticilerle bir araya geldi. Bayraktar, üreticiler ve hasatta çalışan işçilerle sohbet ederek devam eden hasat çalışmalarını yerinde takip etti ve üreticilerin taleplerini dinledi.

Ziyaret sırasında Bayraktar, bölge üretiminin kalitesi ve tarlada gözlemlenen uygulamalar hakkında notlar alırken, üreticilerin sezonla ilgili beklentileri ile pazar kaygılarını da değerlendirdi.

Rekolte beklentisi ve üretim rakamları:

Bayraktar, geçen yıl yaşanan don afetinin etkisiyle Türkiye genelinde elma üretiminin 2 milyon 258 bin ton seviyesinde kaldığını hatırlattı. Bu sezon hava koşullarının olumlu seyretmesi ile üretimin toparlanmasını beklediklerini belirten Bayraktar, bu yıl için üretimin 4,5 milyon ton civarına çıkmasının öngörüldüğünü açıkladı.

Bu beklenti, hem iç piyasa arzını hem de ihracat imkanlarını etkileyecek önemli bir veri olarak öne çıkıyor; Bayraktar, artan rekoltenin doğru yönetilmesinin önemine vurgu yaptı.

Çivril'in rolü ve pazarlama gündemi:

Denizli'nin elma üretiminde merkezi konumda olduğunu belirten Bayraktar, Çivril'in kentin elma üretiminde yaklaşık yüzde 95 paya sahip olduğuna dikkat çekti. Bölgenin ekosistemi ve toprak yapısının elma yetiştiriciliğine uygunluğunun, üretimin kalitesini ve pazar başarısını desteklediğini ifade etti.

Bayraktar, beklenen yüksek rekoltenin ardından arz-talep dengesinin korunmasının ve pazarlama stratejilerinin öncelik kazanacağını söyledi. Oda başkanlarıyla yaptıkları değerlendirmelerde, üretimin artışının pazarlama üzerindeki etkileri, arz fazlasının nasıl yönetileceği ve ihracat desteğinin yolları üzerine çalışmalar yapılacağı belirtildi.

Genel tarımsal katkı ve üreticiye teşekkür:

Bayraktar ayrıca Denizli'nin yalnızca elma değil, hububat, meyvecilik ve hayvancılık başta olmak üzere geniş bir tarımsal üretim yelpazesiyle ülke gündeminde yer aldığını vurguladı. Denizlili çiftçilerin ülkenin gıda güvenliğine sağladığı katkının önemini ifade eden Bayraktar, üreticilere kaliteli ve verimli üretimleri için teşekkür etti.

Ziyaret, hem sezon içindeki uygulamaların yerinde görülmesi hem de önümüzdeki dönemde pazarlama ve ihracat eksenli adımların planlanması açısından değerlendirmelerle sonlandı.

ŞEMSİ BAYRAKTAR’DAN ÇİVRİL ELMASI AÇIKLAMASI: KALİTELİ ÜRETİM HEM İÇ HEM DIŞ PAZARDA ÖNE ÇIKIYOR