Çivril'de elma üreticileri maliyet baskısıyla sınanıyor

Çiftçilerin sezona bakışı:

Denizli'nin Çivril ilçesi Işıklı Mahallesi'nde hem çiftçilik yapan hem de mahalle muhtarı olan Serkan Aymaz, artan girdi maliyetleri ve düşen ürün fiyatlarının üreticiyi zorladığını söylüyor. Aymaz, bu yıl bahçesinden 70-100 ton arasında elma hasadı beklediğini, ancak mevcut fiyatların emeğin karşılığını vermediğini belirtti.

Seyreltme elması ve işçilik maliyeti:

Aymaz'ın aktardığına göre seyreltme döneminde elde edilen elma geçen yıl 6 lira iken bu yıl 3 liraya geriledi. İşçi yevmiyesi erkeklerde 2 bin, kadınlarda ise 1.500 lira seviyesinde olduğundan, seyreltme elmasının işçilik maliyetini karşılamadığı için bir kısmı tarlada kaldı. Bu durum hem ürün kaybına hem de alınan emeğin karşılıksız kalmasına neden oluyor.

Fiyat düşüşü ve üreticinin yönelimi:

Gübre, mazot, ilaç ve işçilik başta olmak üzere tüm girdi maliyetlerinin yüzde 100 civarında arttığını aktaran Aymaz, elma fiyatlarında da sert düşüşler görüldüğünü vurguladı. Geçen yıl ortalama 40 lira olan elmanın bu yıl 20-25 lira bandında seyrettiğini, ıskarta elmanın ise 11-12 liradan yaklaşık 4 liraya kadar düştüğünü söyledi. Market raflarında elmanın zaman zaman 140 liraya kadar çıktığını hatırlatan Aymaz, 'Devlet bunun neresinde, kim neyi denetliyor?' diyerek tepkisini dile getirdi.

Artan maliyetler karşısında üreticilerin daha az masraf gerektiren ürünlere yöneldiğini söyleyen Aymaz, Çivril için bunun ekonomik kayıp yılı anlamına geldiğini belirtti. Üreticilerin arpa, buğday, kayısı ve şeftali gibi daha düşük girdi maliyeti olan ürünlere kaydığını ifade etti ve mevcut fiyatlarla verimli elma üretiminin sürdürülebilirliğinin sorgulanır hale geldiğini ekledi.

ÇİVRİL’DE ELMA ÜRETİCİSİ MALİYET ALTINDA EZİLİYOR