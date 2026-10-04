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Çivril'de fırın ve gıda işletmelerine rutin hijyen taraması

Çivril’de İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, fırın ve gıda işletmelerinde hijyen, üretim ve muhafaza koşullarını yerinde denetledi.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 09:41

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Çivril'de fırın ve gıda işletmelerine rutin hijyen taraması

denetimin kapsamı:

Çivril ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri fırın ve çeşitli gıda işletmelerini ziyaret ederek üretim ve satış süreçlerini yerinde inceledi. Denetimler sırasında işletmelerin hijyen koşulları, gıdaların hazırlanması ve muhafazası ile üretim alanlarının temizliği değerlendirildi.

Ekipler özellikle vatandaşların doğrudan tüketimine sunulan ürünlerin hazırlanma ve satış aşamalarında gerekli kontrolleri yaptı. İncelemeler sırasında tespit edilen eksiklikler kayıt altına alındı ve işletme sorumlularına gerekli uyarılar ile bilgilendirmeler yapıldı.

işletmelere yapılan uyarılar ve bilgilendirme:

Denetimler çerçevesinde görevliler, mevzuata uygun uygulamalar konusunda işletme yetkililerine rehberlik etti. Hijyen uygulamaları, ekipman temizliği, ürünlerin uygun koşullarda muhafazası ve satış esnasındaki hijyen kuralları üzerinde durularak gıda güvenilirliği ve halk sağlığı vurgulandı.

rutin kontrollerin devamı:

Yetkililer, ilçede sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimin korunmasına yönelik çalışmaların süreceğini belirtti. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin Çivril genelindeki rutin kontrollerinin önümüzdeki dönemde de devam edeceği kaydedildi.

ÇİVRİL’DE GIDA İŞLETMELERİNDE HİJYEN VE GÜVENLİK DENETİMİ

ÇİVRİL’DE GIDA İŞLETMELERİNDE HİJYEN VE GÜVENLİK DENETİMİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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