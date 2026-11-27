kaza detayları:

Kaza, Denizli-Uşak kara yolu üzerindeki Çivril İğdir Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.E. yönetimindeki 64 BA 876 plakalı hafriyat kamyonu, kırmızı ışıkta bekleyen A.T. idaresindeki 20 LG 212 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle kontrolünü kaybeden hafif ticari araç takla atarak orta refüjde asılı kaldı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine trafik ve sağlık ekipleri hızla sevk edildi.

yaralanan sürücünün durumu ve müdahale:

Kazada yaralanan 26 yaşındaki hafif ticari araç sürücüsü A.T., olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bölgeye gelen trafik ekipleri, güvenlik önlemleri alarak kazaya müdahale ve araçların kaldırılması için çalışma başlattı.

kavşağın geçmişi ve güvenlik endişeleri:

İğdir Kavşağı, uzun yıllardır Çivril'in en tehlikeli trafik noktalarından biri olarak biliniyor. Trafik sinyalizasyonunun olmadığı dönemlerde kontrolsüz geçişler, yüksek hız ve ağır tonajlı araç trafiği nedeniyle çok sayıda kaza yaşandı ve kavşak vatandaşlar arasında "Ölüm Kavşağı" olarak anılmaya başlandı.

Kazanın ardından ulaşım bir süre kontrollü sağlandı; yetkililerce alınacak ilave güvenlik önlemleri ve yapılacak incelemeler, benzer olayların önüne geçilmesi açısından önem taşıyor.

DENİZLİ’NİN ÇİVRİL İLÇESİNDE SIK SIK KAZALARLA GÜNDEME GELEN İĞDİR KAVŞAĞI’NDA HAFRİYAT KAMYONU, KIRMIZI IŞIKTA BEKLEYEN HAFİF TİCARİ ARAÇA ÇARPTI. TAKLA ATAN ARAÇ ORTA REFÜJDE ASILI KALIRKEN, 26 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜ YARALANDI.