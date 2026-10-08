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Çivril'de izolasyon çalışması sırasında çıkan çatı yangını itfaiye ve işçilerce büyümeden söndürüldü

Çivril'de 4 katlı binanın çatısında yürütülen izolasyon çalışması sırasında çıkan yangın, işçi ve itfaiye müdahalesiyle başka katlara sıçramadan söndürüldü.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 20:06

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Çivril'de izolasyon çalışması sırasında çıkan çatı yangını itfaiye ve işçilerce büyümeden söndürüldü

Çivril'de çatı yangını kontrol altına alındı

Denizli'nin Çivril ilçesi Stadyum Mahallesi'nde, 4 katlı bir apartmanın çatısında yürütülen izolasyon kaplaması çalışması sırasında yangın çıktı. Çatıda bulunan işçilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

olay ve müdahale:

Edinilen bilgilere göre yangına ilk müdahaleyi çatıda bulunan işçiler yaptı. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlerin bina içine ya da alt katlara sıçramasını önleyerek yangını kontrol altına aldı. Olayda, müdahalenin hızlı ve koordineli olması sayesinde yangının daha geniş bir alana yayılması engellendi.

hasar ve inceleme:

Yangında yaralanan olmadı, ancak çatıda maddi hasar meydana geldi. Yetkililer, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı ve süreci takip ettiklerini bildirdi.

DENİZLİ’NİN ÇİVRİL İLÇESİNDE 4 KATLI APARTMANIN ÇATISINDA YAPILAN İZOLASYON KAPLAMASI ÇALIŞMASI...

DENİZLİ’NİN ÇİVRİL İLÇESİNDE 4 KATLI APARTMANIN ÇATISINDA YAPILAN İZOLASYON KAPLAMASI ÇALIŞMASI SIRASINDA ÇIKAN YANGIN, EKİPLERİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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