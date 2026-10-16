Çivril'de kahvaltıdan oyun alanına: minikler sağlıklı beslenmeyi pratikte öğrendi

Etkinlikte neler yapıldı:

Denizli’nin Çivril ilçesindeki İsmail Özcan İlkokulu’nda düzenlenen etkinlikte 2. sınıf öğrencileri, sağlıklı kahvaltıın ardından eğitici oyunlarla bir araya geldi. Millî Eğitim Bakanlığı'nın yürüttüğü çalışmalar doğrultusunda planlanan program, "Maarifin Kalbinde Oyun" temasıyla gerçekleştirildi.

Sınıf öğretmeni Rukiye Yüksel’in rehberliğinde yapılan etkinlikte öğrenciler önce birlikte kahvaltı yaptı; ardından, ders içeriklerini destekleyen ve hareketi teşvik eden oyunlara katıldı. Oyunlar aracılığıyla öğrenciler, öğrendikleri konuları pekiştirirken iletişim ve iş birliği becerilerini geliştirdi.

Programın amaçları ve uygulama biçimi:

Etkinlikte, çocukların fiziksel, sosyal ve akademik gelişimlerinin dengeli şekilde desteklenmesi hedeflendi. Program kapsamında yer alan etkinliklerde hareket etme, oyun oynama ve sağlıklı kalma üçlüsü öne çıkarıldı. Geleneksel çocuk oyunlarına yer verilmesi, yüz yüze iletişim ve grup çalışmalarını canlandırdı.

Öğrenciler akranlarıyla birlikte çalışırken sorumluluk alma, paylaşma ve problem çözme gibi sosyal becerileri oyun üzerinden deneyimleme fırsatı buldu. Eğitimciler, oyun temelli öğrenmenin hem motivasyonu artırdığını hem de kalıcı öğrenme sağladığını belirtti.

İsmail Özcan İlkokulu Müdürü Mehmet Saraç, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek programın öğrencilerin çok yönlü gelişimine katkı sunduğunu vurguladı. Etkinlik, Millî Eğitim Bakanlığı'nın Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli yaklaşımı çerçevesinde öğrencilerin yalnızca akademik değil duygusal ve sosyal becerilerinin de desteklenmesine örnek oluşturdu.

MAARİFİN KALBİNDE OYUN