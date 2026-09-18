Çivril'de Miryokefalon zaferi 850. yılında törenlerle anıldı

Çivril'de anma ve kutlama programı

Anadolu'nun Türk yurdu olmasının tescil edildiği Miryokefalon Zaferi'nin 850. yıl dönümü için Denizli'nin Çivril ilçesinde kapsamlı bir anma programı düzenlendi. Etkinlikler, Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla başladı ve Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile tören havasında devam etti.

Program akışı ve etkinlikler:

Törenler, Çivril Şefkiye Özel Fen Lisesi'nde sürdü. Konferans salonunda Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda Pamukkale Müftüsü tarafından dua edildi ve ardından Miryokefalon Zaferi'ni konu alan bir film gösterimi yapıldı. Filmde, 1176'da kazanılan zaferin kahramanları ve zaferin tarihsel önemi anıldı. Programda protokol üyeleri, akademisyenler, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş yer aldı.

Tarih bilinci ve konuşmalar:

1176 Derneği Başkanı ve Pamukkale Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim Balık, Miryokefalon Zaferi'nin Türk tarihi açısından bir kırılma noktası olduğunu vurgulayarak, 17 Eylül 1176 tarihinin toplumsal hafızayı diri tutmadaki önemine dikkat çekti. Balık, bilimsel ve kültürel faaliyetlerin savaşın tarihsel arka planını aydınlatmada kritik rol oynadığını ifade etti.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Marım ise şehrin tarihi ve kültürel kodlarına sahip çıkmanın belediye için öncelik olduğunu belirtti. Marım, Çivril topraklarında kazanılan bu mirası yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için çalışmaların süreceğini söyledi.

Bilimsel araştırma ve müze hedefi:

Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, Miryokefalon Zaferi'nin gerçekleştiği bölge konusunda farklı tezler bulunduğunu hatırlatarak, Çivril Kufi Boğazı tezini bilimsel verilerle desteklemek amacıyla akademisyenlerden oluşan bir bilim heyeti ve tertip komitesi kurulduğunu açıkladı. Vali Köşger, bölgede yüzey araştırmalarının başlatılacağını ve elde edilecek bulgularla Çivril'e bir müze kazandırılmasının hedeflendiğini belirtti. Vali, 'Savaşın nerede yaşandığından ziyade asıl önemli olan, zaferin ruhunu yarınlara aktarabilmektir' sözleriyle amaçlanan vurguyu özetledi.

Kurulacak heyetin çalışmalarıyla hem bölgedeki tarihsel tartışmalara bilimsel katkı sağlanması hem de yerel tanıtımın güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Ödül töreni ve gösteriler:

Protokol konuşmalarının ardından Miryokefalon Zaferi'nin 850. yılı anısına özel tasarlanan hatıra madalyonları ve plaketler ilgili isimlere takdim edildi. Bölgenin araştırılmasına ve tanıtımına katkı sağlayanlar onurlandırıldı; ilçe genelinde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüller verildi.

Kutlamalar, halk oyunları ekipleri ve mehteran takımının gösterileri, güreş takımının performansı ve geleneksel okçuların atış serileriyle son buldu. Etkinlikler, yerel toplumu tarihsel bilinç etrafında bir araya getirirken, kültürel mirasın korunmasına yönelik adımların atılacağının işaretlerini verdi.

ANADOLU'NUN TÜRK YURDU OLMASINI TESCİLLEYEN MİRYOKEFALON ZAFERİ'NİN 850. YIL DÖNÜMÜ NEDENİYLE, DENİZLİ'NİN ÇİVRİL İLÇESİNDE ANMA VE KUTLAMA PROGRAMI DÜZENLENDİ