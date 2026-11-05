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Çivril'de öğrencilerin öncülüğündeki kan kampanyası ödülle taçlandı

İsmail Özcan İlkokulu öğrencilerinin Kızılay iş birliğiyle yürüttüğü kampanya iki etkinlikte toplam yaklaşık 140 ünite kan bağışıyla ödülle sonuçlandı.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 14:11

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EDİTÖR: Serkan Varol

Çivril'de öğrencilerin öncülüğündeki kan kampanyası ödülle taçlandı

kampanyanın sonuçları:

Denizli’nin Çivril ilçesinde İsmail Özcan İlkokulu öğrencilerinin toplumsal dayanışma bilinciyle başlattığı kan bağışı kampanyası, Kızılay iş birliğiyle geniş karşılık buldu. Ekim ayında düzenlenen ilk etkinlikte yaklaşık 100 ünite kan toplanırken, okulda gerçekleştirilen ödül töreni sonrası yapılan ikinci programla birlikte toplamda yaklaşık 140 ünite kan bağışı sağlandı.

Kampanyaya öncülük eden öğrencilerin çabalarını takdir eden Kızılay, okul yönetimine ve öğrencilere oyuncak ile eğitim malzemeleri gönderdi. Bu hediyelerin takdimi için okulda düzenlenen tören, hem öğrencilerin çalışmalarını görünür kıldı hem de bağış sürecine yeni bir ivme kazandırdı.

ödül töreni ve ikinci bağış dalgası:

Okuldaki ödül töreni sırasında Kızılay ekiplerini gören veliler yoğun ilgi gösterdi; bunun üzerine ikinci bir kan bağışı organizasyonu düzenlendi ve bu etkinlikte yaklaşık 40 ünite kan daha toplandı. İkinci programın ilk bağışlarını İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Mehmet Gök ile Okul Müdürü Mehmet Saraç yaptı.

Dr. Mehmet Gök, kampanyaya öncülük eden öğrencilere ve destek veren velilere teşekkür ederek çocukların toplumsal dayanışmaya katkı sunmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Okul Müdürü Mehmet Saraç ise öğrencilerin duyarlılığından gurur duyduklarını şöyle ifade etti: "Çivril’de kan bağışı rekorunun okulumuzda kırılması bizleri son derece mutlu etti. Sorumlu ve toplumsal duyarlılığı olan bireyler yetiştirmek en büyük gururumuzdur."

İsmail Özcan İlkokulu’nda yürütülen kampanya, öğrencilerin küçük yaşta kazandıkları yardımlaşma ve dayanışma bilincinin topluma somut katkı sağlayabileceğini bir kez daha gösterdi. Okul yönetimi ve Kızılay iş birliğinin, benzer projelere örnek teşkil etmesi bekleniyor.

İSMAİL ÖZCAN OKULU ÖDÜL TÖRENİ

İSMAİL ÖZCAN OKULU ÖDÜL TÖRENİ

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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