Çivril'de pancar sezonu

Çivril ve çevresinde şeker pancarı hasadı sürerken bölge için bu yıl beklenen rekolte netleşti. Çivril Ziraat Odası Başkanı Mehmet Özkul, bölgeden yaklaşık 140 bin ton pancar üretimi beklediklerini açıkladı. Ürünün temininde Baklan, Çal ve Çivril çevresinin rol oynayacağını belirten Özkul, alım sürecinin devam ettiğini söyledi.

Kota dağılımı ve üretim merkezleri:

Çivril Bölge Şefliği kapsamında toplam 150 bin ton kota bulunuyor. Özkul, bu kotanın 90 bin tonunun Hadım bölgesine, 60 bin tonunun ise Çivril’e ayrıldığını hatırlattı. Pancar üretiminin yoğun olduğu mahalleler olarak Karayahşiler, Sökmen ve Kocayaka öne çıkarken, bazı mahallelerde ekim alanlarının önceki yıllara göre azaldığı bildirildi.

Ekim tercihleri, taşımacılık ve alım süreci:

Işıklı başta olmak üzere bazı bölgelerde üreticilerin meyveciliğe yönelmesiyle pancar ekim alanlarında daralma yaşandığı belirtiliyor. Özkul, mevcut kotanın mümkün olduğunca Çivril’de tutulmasının önemine vurgu yaptı. Üreticiler taşıma ve diğer maliyetleri azaltmak amacıyla ürünlerini doğrudan Uşak Şeker Fabrikasına göndermeyi tercih ediyor; kantarın 30 Kasıma kadar açık kalacağı bilgisi verildi.

Fabrikanın pancar alımını artırma isteği olduğunu aktaran Özkul, randevu alarak ürününü fabrikaya gönderen üreticilerin bekletmeden teslimat yapabildiğini belirtti. Hava koşullarına bağlı olarak alım süresinin uzatılmasının da gündeme gelebileceği kaydedildi.

Verim, kalite ve ödemeler:

Özkul, pancar veriminin iklim koşullarına ve üretim yılına göre değiştiğini, üreticilerin dekardan ortalama 5,5 ila 7,5 ton arasında ürün aldıklarını söyledi. Şeker oranının yüksek olması ve hasat sırasında yaşanan kayıpların azaltılmasının, üretimin verimini doğrudan etkilediği vurgulandı.

Pancarın ton fiyatı prim dahil 3 bin 720 lira olarak açıklandı. Üreticiler kotalarını eksiksiz doldurduklarında yüzde 4 prim almaya hak kazanıyor. Ayrıca üreticilere verilen küspe oranı yüzde 20 olarak bildirildi; melas ise genel müdürlük tarafından firmalara satılıyor.

ÇİVRİL VE ÇEVRESİNDE BU YIL 140 BİN TON ŞEKER PANCARI ÜRETİMİ BEKLENİRKEN, ÜRETİCİLERİN EKİM ALANLARINDAKİ TERCİHİ DEĞİŞMEYE BAŞLADI. ÖZELLİKLE IŞIKLI BÖLGESİNDE MEYVECİLİĞİN ÖNE ÇIKMASIYLA PANCAR EKİM ALANLARI DARALIRKEN, MEVCUT KOTANIN ÇİVRİL'DE TUTULMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR.