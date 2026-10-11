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Çivril'de park halindeki traktör alev aldı, ilaçlama makinesi kullanılamaz oldu

Çivril Koçak Mahallesi'nde park halindeki traktörde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü; traktör ve ilaçlama makinesi kullanılamaz oldu.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 12:25

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Çivril'de park halindeki traktör alev aldı, ilaçlama makinesi kullanılamaz oldu

Çivril'de traktör yangını

Denizli'nin Çivril ilçesine bağlı Koçak Mahallesinde akşam saatlerinde park halindeki traktörden dumanlar yükseldi. Traktör sahibi İbrahim Yılmaz ve mahalle sakinleri ilk müdahaleyi yaptı; ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve söndürme çalışmaları:

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile mahalle sakinlerinin çabaları sayesinde alevler çevreye yayılmadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sırasında çevredeki evlere sıçrama olmaması, olası bir faciayı önledi.

Zararın boyutu ve inceleme:

Yangında traktör ile traktöre bağlı ilaçlama makinesinin alev aldığı ve her iki aracın da kullanılamaz hale geldiği bildirildi. Yangının çıkış nedeni hakkında ekipler tarafından inceleme başlatıldı; traktördeki hasarın boyutu yapılacak değerlendirmelerle netleşecek.

DENİZLİ’NİN ÇİVRİL İLÇESİNDE PARK HALİNDEKİ TRAKTÖRDE ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU. YANGINDA...

DENİZLİ’NİN ÇİVRİL İLÇESİNDE PARK HALİNDEKİ TRAKTÖRDE ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU. YANGINDA TRAKTÖRLE BİRLİKTE BİR İLAÇLAMA MAKİNESİ DE KULLANILAMAZ HALE GELDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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