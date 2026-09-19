Çivril'de sabah namazında birlik ve şükran buluşması

Çarşı Camisi'nde sabah buluşması:

Denizli'nin Çivril ilçesinde düzenlenen 19 Eylül Gaziler Günü Sabah Namazı Buluşması, Çarşı Camisi'nde sabah namazı sırasında gerçekleştirildi. Program, Çivril Müftülüğü tarafından organize edildi ve çok sayıda vatandaş cami cemaatine katıldı.

Sabah namazının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı; program boyunca vefat eden gaziler ve şehitler için dualar edildi. Topluca edilen dualarda şehitlik ve gaziliğe duyulan saygı ön plana çıktı.

Müftü Erkan Önder'in vurguları:

Çivril İlçe Müftüsü Erkan Önder konuşmasında, şehitlik ve gaziliğin millet için taşıdığı manevi değeri anlattı. Erkan Önder, vatan uğruna fedakarlık gösterenlerin hatıralarının yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekti.

Konuşmada ayrıca vatanın bağımsızlığı ve güvenliği için mücadele edenlerin fedakarlıklarının unutulmaması gerektiği ifade edildi; özellikle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm gaziler minnet ve şükranla anıldı.

Toplumsal hafıza ve küçük ritüeller:

Programın ardından Çarşı Camisi'nde cemaate çorba ikramı yapıldı ve katılımcılar bir arada dualarını sürdürdü. Bu tür buluşmaların hem anma hem de toplumsal birliktelik açısından önem taşıdığı gözlendi.

Çivril'deki etkinlik, Gaziler Günü'nün anılması ve toplumun ortak hafızasının canlı tutulması açısından sade ama etkili bir örnek oluşturdu; katılımcılar vefat eden gaziler ve şehitler için dualarla anma görevini yerine getirdi.

GAZİLER GÜNÜ’NDE ÇİVRİL’DE DUYGULANDIRAN BULUŞMA