Çivril'de sağlık altyapısı güçlendi: endoskopi ve kolonoskopi ünitesi açıldı

Endoskopi ve kolonoskopi ünitesi ne sağlayacak:

Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'ne bağışlanan endoskopi ve kolonoskopi cihazı, sindirim sistemi hastalıklarının ayrıntılı değerlendirilmesine ve kolon kanseri başta olmak üzere erken tanıya önemli katkı sağlayacak. Yeni cihazlarla hastaların daha doğru tanı alması, gerekli tetkik ve tedavilerin hızlanması hedefleniyor.

Açılış töreni ve katılımcılar:

Ünitenin hizmete alınması dolayısıyla düzenlenen programda Çivril Kaymakamı Fatih Cıdıroğlu, Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ekrem Boran, ilçe protokolü, hastane yönetimi ile hayırsever Alaattin Kameroğlu ve ailesi hazır bulundu. Tören, cihazların devreye alınması ve kısa bilgilendirmenin ardından gerçekleştirildi.

Yetkililerin değerlendirmeleri:

Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk törende, "Sağlık Bakanlığı olarak hastanelerimizin sağlık altyapısını güçlendirmeye çalışıyoruz. Tabi biz bu güçlendirmeyi yaparken neye ihtiyacımız varsa hayırseverlerimiz bizden önce koşup katkıda bulunuyorlar. Bu doğrultuda hayırseverimiz Alaattin Kameroğlu tarafından hastanemize endoskopi ve kolonoskopi cihazı kazandırıldı. Endoskopi ve kolonoskopi cihazının önemini de şöyle vurgulamak istiyorum. Endoskopi ve Kolonoskopi cihazıyla sindirim sistemine bağlı rahatsızlıklar ayrıntılı olarak ele alınacak ve hastalıkların erken dönemde tespit edilmesine imkan sağlayacak. Ayrıca kanserle mücadelede Sağlık Bakanlığımızın yürüttüğü çok ciddi çalışmalar var. KETEM’lerimizde kanser taramalarını yürütüyoruz. Önceden gaitada gizli kan görülen vatandaşlarımız kolonoskopi ve endoskopi için merkeze geliyorlardı. Bundan sonra bu hizmeti Çivril’de alabilecekler. Cihazın kazandırılmasında katkı sağlayan Çivril Kaymakamımıza ve bu anlamlı bağışından dolayı hayırseverimiz Alaattin Kameroğlu’na teşekkür ediyor, cihazların hastanemize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum," ifadelerini kullandı.

Çivril Kaymakamı Fatih Cıdıroğlu ise hayırsever Alaattin Kameroğlu'na teşekkür ederek, "Çivril’de sağlık alanında güzel işler yapıyoruz. Hayırseverlerimizin desteğiyle vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştıracak, hastalıkların tanı ve teşhis süreçlerine önemli katkı sağlayacak cihazlarla ilçemizin sağlık altyapısını güçlendiriyoruz. İlçemize sağladığı değerli katkılardan dolayı hayırsever iş adamı Alaattin Kameroğlu’na teşekkür ediyor, Endoskopi ve Kolonoskopi Ünitesi’nin Çivril’imize ve tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum," dedi.

Konuşmaların ardından hayırsever Alaattin Kameroğlu'na sağlık hizmetlerine sunduğu katkılardan dolayı plaket takdim edildi. Yeni ünitenin devreye girmesiyle daha önce merkeze yönlendirilen tetkiklerin ilçede yapılması ve halkın sağlık hizmetlerine erişiminin kolaylaşması bekleniyor.

ÇİVRİL ŞEHİT HİLMİ ÖZ DEVLET HASTANESİNE BAĞIŞLANAN ENDOSKOPİ VE KOLONOSKOPİ CİHAZI DÜZENLENEN TÖRENLE HİZMETE GİRDİ. ENDOSKOPİ VE KOLONOSKOPİ CİHAZI; SİNDİRİM SİSTEMİ HASTALIKLARIYLA BİRLİKTE KOLON KANSERİNİN DE ERKEN DÖNEMDE TESPİT EDİLMESİNE, DOĞRU TANI VE GEREKLİ TEDAVİ İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞMESİNE ÖNEMLİ KATKI SAĞLAYACAK.