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Çivril'de şeftali üreticilerinin maliyet krizi sahada konuşuldu

CHP heyeti, Çivril'de şeftali üreticilerinin mazot, gübre, ilaç ve sulama giderlerinin yükselmesiyle satış ve gelir sorunlarının yerinde dinledi.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 09:45

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EDİTÖR: Berk Doğan

Çivril'de şeftali üreticilerinin maliyet krizi sahada konuşuldu

CHP heyeti çivril'de üreticilerle bir araya geldi:

CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, CHP Denizli İl Başkanı Ayhan Oran ve Kırsal Örgütlenmeden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Engin Öz ile birlikte il ve ilçe örgütü yöneticilerinin katılımıyla Çivril'de şeftali bahçeleri ziyaret edildi. Heyet, hasat yapan üreticilerle sohbet ederek sahadaki sıkıntıları dinledi ve üretim sürecini yerinde gözlemledi.

Maliyet artışı ve satış koşulları:

Ziyarette üreticiler, özellikle mazot, gübre, ilaç ve sulama giderlerindeki artışın üretim maliyetlerini yukarı çektiğini, bunun sonucunda mahsulü istediği değerde satamadıklarını veya bazen maliyetlerinin altında satış yapmak zorunda kaldıklarını aktardı. Bahçesinde şeftali toplayan bir üretici, artan yükleri dile getirirken "Keşke bu bahçe benim olmasaydı da ben burada çalışan olsaydım" sözleriyle yaşadığı çaresizliği özetledi.

CHP heyeti, üreticilerin aktardığı bu tablonun hem bireysel hem bölgesel tarımsal değere zarar verdiğini not etti. Görüşmelerde, üreticilerin kredi, lojistik ve pazarlama koşullarının da üretim kararlarını etkilediği vurgulandı.

Çözüm talebi ve örgütlenme vurgusu:

CHP Denizli İl Başkanı Ayhan Oran, üreticinin sözlerinin "üzerinde düşünülmesi gereken ağır bir tablo" olduğunu belirterek, "Bir çiftçinin, ‘Keşke bu toprak benim olmasaydı da işçisi olsaydım’ demesi üzerinde düşünülmesi gereken çok ağır bir tablodur" dedi. Oran, Çivril şeftalisinin bölgenin önemli tarımsal değeri olduğuna dikkat çekti ve üreticilerin maliyet baskısı altında ezilmeden üretime devam edebilmesi gerektiğini söyledi.

CHP Denizli Kırsal Örgütlenmeden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Engin Öz ise sahadan gelen sesi parti örgütü içinde yükselteceklerinin altını çizdi: "Üreticimizin yaşadığı sorunları yalnızca dinlemekle kalmayacak, bu sorunların çözümü için sahadan gelen sesi örgütümüzün sesi haline getireceğiz." Öz, üreticilerin emeğinin karşılığını alamadığı bir tablonun kabul edilemez olduğunu belirtti ve kırsalda örgütlenme çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

Milletvekili Gülizar Biçer Karaca da üreticilerin sorunlarının takipçisi olacaklarını vurguladı. Karaca, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği ve çiftçinin emeğinin karşılığını alabilmesi için gerekli çalışmaların sürdürüleceğini belirtti. Heyet, sahadan alınan notları ve üreticilerin taleplerini ilgili mercilere taşımak üzere raporlaştırma hazırlığı içinde olduğunu bildirdi.

Ziyaret, Çivril'deki şeftali üreticilerinin kısa vadeli gelir kaygıları ve uzun vadeli üretim sürdürülebilirliği arasındaki gerilimi görünür kıldı. CHP temsilcileri, yerinde tespit edilen sorunların takipçisi olunacağını ve çözüm için örgütlü bir yaklaşımı savunmaya devam edeceklerini ifade etti.

CHP DENİZLİ MİLLETVEKİLİ GÜLİZAR BİÇER KARACA, CHP DENİZLİ İL BAŞKANI AYHAN ORAN VE KIRSAL...

CHP DENİZLİ MİLLETVEKİLİ GÜLİZAR BİÇER KARACA, CHP DENİZLİ İL BAŞKANI AYHAN ORAN VE KIRSAL ÖRGÜTLENMEDEN SORUMLU İL BAŞKAN YARDIMCISI ENGİN ÖZ, ÇİVRİL’DE ŞEFTALİ ÜRETİCİLERİNİ BAHÇELERİNDE ZİYARET EDEREK ÜRETİCİLERİN YAŞADIĞI SORUNLARI YERİNDE DİNLEDİ.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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