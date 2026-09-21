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Çivril'de üreticilerin talepleri ve afet etkileri oda başkanlarıyla gündeme taşındı

TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar, Çivril'de ziraat odası başkanlarıyla üreticilerin talepleri ve doğal afetlerin tarım üzerindeki etkilerini değerlendirdi.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 12:42

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EDİTÖR: Berk Doğan

Çivril'de üreticilerin talepleri ve afet etkileri oda başkanlarıyla gündeme taşındı

ziyaretin amacı ve katılımcılar

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Uşak temaslarının ardından Çivril Ziraat Odası'nı ziyaret etti. Karşılama töreninde Çivril Ziraat Odası Başkanı Mehmet Özkul ile Denizli'deki ilçe ziraat odalarının başkanları hazır bulundu. Ziyaret, bölgesel tarım politikalarının yerel ihtiyaçlarla uyumunun sağlanması ve üreticilerin öncelikli sorunlarının doğrudan dinlenmesi amaçlarıyla gerçekleştirildi.

toplantıda ele alınan konular:

Çivril Ziraat Odası Toplantı Salonu'nda yapılan görüşmede, tarım sektörünün güncel durumu kapsamlı şekilde değerlendirildi. Toplantının merkezinde üreticilerin talepleri, fiyat ve girdi maliyetleri, pazarlama sorunları ile birlikte doğal afetlerin tarımsal üretime etkileri yer aldı. Katılımcılar, afetlere karşı risk yönetimi, sigorta uygulamaları ve acil destek mekanizmalarının güçlendirilmesi gerekliliğini vurguladı.

yerel taleplerin geleceğe yansımaları:

Toplantıda ayrıca bölgedeki tarımsal üretimin sürdürülebilirliği ve uzun vadeli planlamaya ilişkin görüş alışverişi yapıldı. Başkanlar, üreticilerin taleplerinin kayıt altına alınarak ilgili merkez kurumlara iletilmesini ve çözüm önerilerinin politika yapım sürecine aktarılmasını talep etti. Bayraktar, elde edilen görüşlerin TZOB kanalıyla daha geniş değerlendirmelere konu edilerek takip edileceğini belirtti.

TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ (TZOB) GENEL BAŞKANI ŞEMSİ BAYRAKTAR, UŞAK TEMASLARININ ARDINDAN...

TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ (TZOB) GENEL BAŞKANI ŞEMSİ BAYRAKTAR, UŞAK TEMASLARININ ARDINDAN ÇİVRİL ZİRAAT ODASI’NI ZİYARET ETTİ. BAYRAKTAR, BURADA DENİZLİ’DEKİ ZİRAAT ODASI BAŞKANLARIYLA BİR ARAYA GELEREK TARIM SEKTÖRÜNÜN GÜNCEL DURUMU VE ÜRETİCİLERİN YAŞADIĞI SORUNLARI DEĞERLENDİRDİ.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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