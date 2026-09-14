Çivril'de Yuvaköy yakınlarında trafik kazası: beş kişi yaralandı

kaza yeri ve olayın ilk bilgileri:

Denizli'nin Çivril ilçesinde, Yuvaköy Mahallesi yakınlarında iki otomobilin çarpışması sonucu çok sayıda yaralı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 43 DR 463 plakalı otomobil ile plakası belirlenemeyen diğer araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazanın oluş şekli ve araçlardaki hasarın seviyesi için ekipler yerinde çalışma başlattı.

yaralılar ve müdahale:

Kazada araçlarda bulunan Ü.G.B. (61) ve A.U. (56) ile birlikte toplam 5 kişi yaralandı. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı; yaralılardan iki kişi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kalan yaralıların durumuna ilişkin ekipler yerinde müdahale gerçekleştirdi ve gerekli tıbbi işlemler yapıldı. Olayla ilgili güvenlik önlemleri alınarak trafik akışı kontrollü şekilde sağlandı.

Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından olay yerinde inceleme başlatıldı; çarpışmanın nedeni ve detaylar hakkında soruşturma sürüyor.

DENİZLİ’NİN ÇİVRİL İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU 5 KİŞİ YARALANDI.