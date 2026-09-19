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Çivril'den gazilere minnet ve dualar

Çivril Belediye Başkanı Semih Dere, 19 Eylül Gaziler Günü'nde gazilerin fedakârlığını vurguladı; ebediyete uğurlananları andı, hayattakilere sağlık diledi.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 13:36

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Çivril'den gazilere minnet ve dualar

19 Eylül Gaziler Günü mesajı:

Çivril Belediye Başkanı Semih Dere, 19 Eylül Gaziler Günü vesilesiyle yayımladığı mesajda, gazilerin vatan ve millet için gösterdiği fedakârlığı vurguladı.

fedakarlığın ve minnetin vurgulanması:

Dere mesajında, vatanımızın bağımsızlığı ve milletimizin geleceği uğruna büyük fedakarlıklar gösteren kahraman gazilerimize minnettarız ifadelerine yer vererek, toplumun her kesiminin bu fedakarlığı unutmaması gerektiğini belirtti.

anma ve iyi dilekler:

Başkan Dere ayrıca, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal eden gazilerin rahmetle anıldığını; hayatta olan gazilere ise sağlık ve huzur dilendiğini ifade etti.

Dere'nin mesajı, yerel yönetimin gazilere olan saygısını ve desteğini yeniden gündeme taşıdı.

GAZİLER GÜNÜ

GAZİLER GÜNÜ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

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