Çivril'den gazilere minnet ve dualar

19 Eylül Gaziler Günü mesajı:

Çivril Belediye Başkanı Semih Dere, 19 Eylül Gaziler Günü vesilesiyle yayımladığı mesajda, gazilerin vatan ve millet için gösterdiği fedakârlığı vurguladı.

fedakarlığın ve minnetin vurgulanması:

Dere mesajında, vatanımızın bağımsızlığı ve milletimizin geleceği uğruna büyük fedakarlıklar gösteren kahraman gazilerimize minnettarız ifadelerine yer vererek, toplumun her kesiminin bu fedakarlığı unutmaması gerektiğini belirtti.

anma ve iyi dilekler:

Başkan Dere ayrıca, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal eden gazilerin rahmetle anıldığını; hayatta olan gazilere ise sağlık ve huzur dilendiğini ifade etti.

Dere'nin mesajı, yerel yönetimin gazilere olan saygısını ve desteğini yeniden gündeme taşıdı.

GAZİLER GÜNÜ