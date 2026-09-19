Çivril'den gazilere minnet ve dualar

19 Eylül Gaziler Günü mesajı:
Çivril Belediye Başkanı Semih Dere, 19 Eylül Gaziler Günü vesilesiyle yayımladığı mesajda, gazilerin vatan ve millet için gösterdiği fedakârlığı vurguladı.
fedakarlığın ve minnetin vurgulanması:
Dere mesajında, vatanımızın bağımsızlığı ve milletimizin geleceği uğruna büyük fedakarlıklar gösteren kahraman gazilerimize minnettarız ifadelerine yer vererek, toplumun her kesiminin bu fedakarlığı unutmaması gerektiğini belirtti.
anma ve iyi dilekler:
Başkan Dere ayrıca, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal eden gazilerin rahmetle anıldığını; hayatta olan gazilere ise sağlık ve huzur dilendiğini ifade etti.
Dere'nin mesajı, yerel yönetimin gazilere olan saygısını ve desteğini yeniden gündeme taşıdı.
GAZİLER GÜNÜ
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