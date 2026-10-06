Cizre kaymakamı su altı kurtarma timinin sahadaki çalışmalarını değerlendirdi

Cizre kaymakamı su altı birimini yerinde inceledi

Cizre İlçe Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Su Altı Grup Büro Amirliğini ziyaret ederek birimin çalışmalarını ve mevcut imkânlarını yerinde değerlendirdi. Ziyaret sırasında birim yetkililerinden yürütülen operasyonlar, ekipman durumu ve personel eğitimi hakkında detaylı bilgi alındı.

su altı timinin görev alanı:

Kaymakam Baycar, ekiplerin özellikle Dicle Nehri başta olmak üzere bölgedeki nehir ve baraj göllerinde yürüttüğü su altı ve su üstü arama-kurtarma faaliyetlerinin kritik önemine dikkat çekti. İncelemeler esnasında, ekiplerin olaylara hızlı müdahale edebilme kapasitesi, arama planlaması ve güvenlik protokolleri ele alındı.

Görev başındaki emniyet personeliyle bir süre sohbet eden Baycar, olası boğulma vakaları ve acil durumlarda hayati önem taşıyan müdahalelerin altını çizdi. Ziyaret sırasında ekip mensuplarının talepleri ve ihtiyaçları da not alındı.

değerlendirme ve destek mesajı:

Kaymakam Baycar, arama-kurtarma çalışmalarında görev yapan kurbağa adamlara teşekkür ederek, zorlu ve hayati görevlerinde tüm emniyet mensuplarına başarı ve kolaylık diledi. Birimin çalışma düzeni ve hazırlık seviyesi hakkında yapılan bilgilendirme sunumu ziyaretin temelini oluşturdu.

Ziyaret, yapılan sunumun ardından hatıra fotoğrafı çekimi ile sonlandırıldı. Baycar’ın birimle gerçekleştirdiği görüşme, yerel yönetim ile emniyet unsurları arasındaki koordinasyon ve desteğin sürdürülmesi yönünde bir adım olarak değerlendirildi.

CİZRE KAYMAKAMI AHMET VEZİR BAYCAR, CİZRE İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE FAALİYET GÖSTEREN SU ALTI GRUP BÜRO AMİRLİĞİNİ ZİYARET EDEREK İNCELEMELERDE BULUNDU.