2. cizre kitap fuarı devam ediyor

Şırnak’ın Cizre ilçesinde 'Kitapla Buluş' temasıyla düzenlenen 2. Cizre Kitap Fuarı sürüyor. Etkinlik, Cizre Kaymakamlığı Proje Ofisi koordinasyonunda gerçekleştiriliyor ve geçen yılda olduğu gibi İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü (PRODES) tarafından destekleniyor.

fuara ilginin artışı:

Cizre Kaymakamlığı Proje Ofisi sorumlusu Nalan Kanat, fuara olan ilginin geçen yıla göre iki katına çıktığını belirtti. Fuarda 51 yayınevi, 86 stant ve 15 yazar okuyucularla buluşuyor. Kanat, çevre ilçelerden de yoğun katılım olduğunu vurgulayarak, Silopi, İdil ve Şırnak merkezden çok sayıda öğrencinin etkinliğe geldiğini söyledi.

amaç ve yerel katılım:

Kanat, fuarın yalnızca kitap satışı veya sergisi olmanın ötesinde bir hedef taşıdığını ifade etti: 'Bizim amacımız burada sadece bir fuar düzenlemek değil; çocuklarımızı, gençlerimizi, ailelerimizi ve öğretmenlerimizi kitapla ve sanatla buluşturmak.' Yazarlarla yapılacak buluşmaların ve farklı etkinliklerin gençlerde kitapla güçlü bir bağ kurulmasına yardımcı olmasını hedeflediklerini anlattı.

Kanat ayrıca, internete erişimi olmayan halkın burada kaynaklara ulaşabildiğini; bu tür organizasyonların sürdürülebilir olması için verilen desteklerin önemli olduğunu belirtti. Fuara katılımı artırmak ve yerel talebi karşılamak amacıyla proje ekibi, vatandaşların görüşlerini alarak hangi yazarların davet edileceğine karar verdi.

Fuar organizatörleri, gözlemlenen yoğunluğun kendilerini memnun ettiğini ve etkinliğin gençler üzerinde olumlu etkiler bırakmasını umduklarını söyledi. Gelecek yıl da fuarın tekrar düzenlenmesi planlanıyor ve emeği geçenlere teşekkür edildi.

STANTLARI GEZEN VATANDAŞLAR