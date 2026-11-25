Fuar üçüncü gününde yoğun ilgi:

2. Cizre Kitap Fuarı, "Kitapla Buluş" temasıyla Şırnak Valiliği himayesinde, Cizre Kaymakamlığı organizasyonunda ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün katkılarıyla Sanat ve Sevgi Sokağı'nda devam ediyor. Etkinlikte 51 yayınevi ve çok sayıda yazar, 77 stantta eserlerini sergiliyor. Öğrenciler ve ilçe sakinlerinin yoğun ilgisiyle fuar, üçüncü gününde de renkli görüntülere sahne oldu.

Yazarların değerlendirmeleri:

Eğitimci yazar Hayati Umut Sönmez, kentin bu tür kültürel etkinliklere ev sahipliği yapmasının önemine vurgu yaparak, "Üstatların ve ilim insanlarının ev sahibi olmuş kadim kent Cizre’nin bu tür fuarlara ev sahipliği yapması bizleri çok etkiledi. Bu organizasyon yeni nesil gençlere ve öğrencilere model oldu. Herkese kitap okumalarını tavsiye ediyorum; çünkü her kitap aslında bir dünyadır ve o dünyayı keşfetmemiz gerekir" dedi.

Araştırmacı yazar Abdullah Kalkan ise Cizre’nin tarihinde edebiyatın hep önemli bir yer tuttuğunu belirtti ve şunları söyledi: "Cizre’nin özünde ve tarihinde hep edebiyat vardı. Bu fuar Cizre’nin köklerine dönmesine vesile olacak, çocuklarımızı tekrar kitaplara alıştıracak ve ilçenin potansiyelini ortaya çıkaracaktır. Emeği geçenlerden ve bu etkinliği duyuranlardan Allah razı olsun. Cizre hep güzeldi, kitapla çok daha güzel olacak."

Genç okurların ilgisi:

Fuarı ziyaret eden öğrenciler, her yaş grubuna hitap eden zengin kitap çeşitliliğinden memnuniyetlerini dile getirdi. Geçen yılki fuara da katıldığını belirten Irmak Kartal, "Fuar alanında çok güzel kitaplar var. Yaşıtlarımıza uygun birçok eser bulunuyor, burayı herkese öneriyorum" ifadelerini kullandı. Öğrencilerden Yağsel Acar fuarda her yaşa uygun kitapların yer aldığını belirterek herkesi fuara davet etti; Reyyan Gülşen ise "Burası çok güzel, çok beğendiğim kitaplar var. Buradan 2 kitap aldım, herkese gelip görmesini tavsiye ediyorum" dedi.

Organizatörler ve katılımcılar, fuarın kentin kültürel yaşamını canlandırma, gençleri okuma alışkanlığına yönlendirme ve yerel potansiyeli görünür kılma açısından önemli bir adım olduğunu vurguluyor. Etkinlik, katılımcı çeşitliliği ve görülen yoğun ilgiden güç alarak programını sürdürmeye devam ediyor.

REYYAN GÜLŞEN AÇIKLAMALARDA BULUNDU