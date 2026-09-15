Cizre merkezli operasyonda yasa dışı bahis ve kara para ağlarına 10 tutuklama

operasyon detayları:

Cizre Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen "Sokaklar Güvende Operasyonu" kapsamında Cizre, Silopi, İdil ve Güçlükonak'ta eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyonda toplam 48 adrese operasyon düzenlenirken, denetimler sırasında yasa dışı bahis, sanal kumar ve kara para aklama faaliyetlerine ilişkin önemli bulgular elde edildi.

Soruşturma kapsamında ortaya çıkarılan işlem hacminin 2,6 milyar lirayı aştığı tespit edildi ve toplam 23 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon, geniş güvenlik önlemleri altında yürütüldü.

adli süreç ve sonuçlar:

Gözaltına alınan 23 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleriyle adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından iki kişi serbest bırakılırken, geri kalan 21 şüpheli tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Mahkeme sürecinde hakim karşısına çıkarılan 21 şüpheliden 10 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi; diğer 11 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmanın ve delil incelemelerinin devam ettiği bildirildi.

CİZRE CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞININ "SOKAKLAR GÜVENDE OPERASYONU" KAPSAMINDA YASADIŞI BAHİS, SANAL KUMAR VE KARA PARA AKLAMAYA YÖNELİK DÖRT İLÇEDE 48 ADRESE YAPILAN EŞ ZAMANLI OPERASYONDA GÖZALTINA ALINAN 23 ŞÜPHELİDEN 10’U TUTUKLANDI.