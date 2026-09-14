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Cizre okullarında 47 bin öğrencinin yeni dönem heyecanı

Cizre ilçesinde 2026-2027 eğitim yılı, Cizre Milli Eğitim Müdürü Şahan İke'nin çaldığı ilk ders ziliyle başladı; 47 bin öğrenci sınıflarına koştu.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 12:22

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Cizre okullarında 47 bin öğrencinin yeni dönem heyecanı

yeni eğitim-öğretim yılı coşkusu

Şırnak’ın Cizre ilçesinde 2026-2027 eğitim ve öğretim yılı, Cizre Milli Eğitim Müdürü Şahan İke tarafından çalınan ilk ders ziliyle açıldı. Tören ve ziyaretlerle başlayan yeni dönemde toplam 47 bin öğrenci sınıflarına koştu, öğretmenler ve veliler heyecanı paylaştı.

okullarda ilk gün etkinlikleri:

Yeni eğitim-öğretim döneminin ilk gününde İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke ve şube müdürleri, merkezde yer alan Artukoğlu Ortaokulu ile Artukoğlu İmam Hatip Ortaokulu'nu ziyaret ederek öğrenciler, öğretmenler ve velilerle bir araya geldi. Okul bahçesinde düzenlenen törenlerde bayrak seremonisi gerçekleştirildi ve topluca İstiklal Marşı okundu; sınıflarda ise hem öğrenciler hem de eğitim personeli yeni döneme dair beklentilerini paylaştı.

milli eğitim müdürünün mesajı:

Tören sonrası konuşan Müdür İke, "Yeni bir eğitim-öğretim yılına başlamanın heyecanını ve gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Her yeni başlangıç, evlatlarımızın kendilerini keşfetmeleri, yeni ufuklara yelken açmaları ve geleceğe umutla hazırlanmaları için kıymetli bir fırsattır" diyerek yeni dönemin önemine vurgu yaptı. İke, ayrıca "Yeni dönemde de Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin rehberliğinde; bilgiyi hayatla buluşturan, sorgulayan, düşünen, üreten ve erdemli bireyler yetiştirmek için kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Müdür İke konuşmasında, çocukların akademik gelişiminin yanı sıra millî ve manevi değerlerin özümsenmesinin önemine dikkat çekti ve eğitimin sadece bilgi aktarımı değil aynı zamanda sorumluluk bilinci kazandırma süreci olduğuna işaret etti. Okul yönetimleri, öğretmenler ve ailelerin iş birliğiyle öğrencilerin hem akademik hem de sosyal becerilerinin destekleneceği belirtildi.

İlçede başlatılan yeni dönem, hem altyapı hem de eğitim çalışmaları açısından takip edilecek; öğrencilerin güvenli ve verimli bir eğitim yılı geçirmesi için ilgili birimlerin koordinasyonuyla sürecin izleneceği kaydedildi. Şahan İke ve ekibinin ilk gün ziyaretleri, yeni dönemin motivasyonunu yükseltti ve eğitim topluluğunda ortak bir başlangıç havası oluşturdu.

ŞIRNAK’IN CİZRE İLÇESİNDE 2026-2027 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI CİZRE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ ŞAHAN İKE’NİN...

ŞIRNAK’IN CİZRE İLÇESİNDE 2026-2027 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI CİZRE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ ŞAHAN İKE’NİN ÇALDIĞI İLK DERS ZİLİ İLE BAŞLADI. 47 BİN ÖĞRENCİ SINIFLARINA KOŞTU.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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