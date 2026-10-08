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Cizre polisi afetlere karşı müdahale hazırlıklarını güçlendirdi

Cizre'de AFAD ve İtfaiye ile emniyet personeline afet öncesi, sırası ve sonrasına yönelik uygulamalı eğitim verildi; koordinasyon vurgulandı.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 16:09

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Cizre polisi afetlere karşı müdahale hazırlıklarını güçlendirdi

Eğitim programı ve uygulama alanı:

Cizre ilçesinde, Cizre AFAD ve Cizre İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği bilgilendirme programı Cizre çevik kuvvet salonunda gerçekleştirildi. Etkinlik, İlçe Emniyet Müdürlüğü personelinin afetlere müdahale kapasitesini artırmak için planlandı ve uygulamalı anlatımlar içerdi.

Eğitim içeriği ve uygulamalar:

Programda afet meydana gelmeden önce alınması gereken önleyici tedbirler, sarsıntı ya da acil durum anında sergilenmesi gereken doğru davranış modelleri ile afet sonrasında yürütülecek tahliye ve arama-kurtarma süreçleri hakkında detaylı sunum ve uygulamalı eğitimler yapıldı. Katılımcılara pratik senaryolar üzerinden müdahale adımları gösterildi ve personelin sahadaki reflekslerini güçlendirecek uygulamalara yer verildi.

Kurumlar arası koordinasyon ve hedefler:

Eğitimin temel hedefi, emniyet teşkilatının olası doğal afet ve acil durumlara karşı müdahale kapasitesini yükseltmek ve toplumsal bilinci güçlendirmek oldu. Program sırasında kurumlar arası koordinasyonun önemi vurgulandı; uzmanlar, hazırlıklı olmanın hayati önem taşıdığına ve doğru, zamanında müdahalelerin can ile mal kayıplarını azaltacağına dikkat çekti. Benzer farkındalık çalışmalarının ilçe genelindeki diğer kamu kurum ve kuruluşlarında da sürdürüleceği bildirildi.

ŞIRNAK’IN CİZRE İLÇESİNDE EMNİYET PERSONELİNE YÖNELİK AFAD VE İTFAİYE İŞ BİRLİĞİYLE AFET ÖNCESİ...

ŞIRNAK’IN CİZRE İLÇESİNDE EMNİYET PERSONELİNE YÖNELİK AFAD VE İTFAİYE İŞ BİRLİĞİYLE AFET ÖNCESİ, SIRASI VE SONRASINDA YAPILMASI GEREKENLER UYGULAMALI ANLATILDI.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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