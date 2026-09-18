Cizre-Silopi yolunda son etaba yaklaşılıyor, Tatar şantiyede

Cizre-Silopi yolunda saha incelemesi

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, yapımı devam eden Cizre-Silopi yolu şantiyesini ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi ve yetkililerden ayrıntılı bilgi aldı.

Tamamlanan ve süren çalışmalar:

Tatar, projede bugüne kadar güzergahın 17 kilometrelik bölümünün bölünmüş yol olarak tamamlanıp hizmete hazır hale getirildiğini belirtti. Kalan 2 kilometrelik kesimde taş duvar, kazı ve dolgu çalışmalarının aralıksız sürdüğünü, Cizre Sanayi Kavşağında yer alan 1 kilometrelik alanda ise Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) asfalt serim işlemlerinin gerçekleştirildiğini aktardı.

Finansman ve süreç takibi:

Çalışmaların daha da ivme kazanması ve ihtiyaç duyulan finansman desteğinin sağlanması için ilgili kurumlar nezdinde girişimlerde bulunduklarını söyleyen Tatar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile yapılan görüşmelere dikkat çekti. Milletvekili projeye ilişkin olarak şunları ifade etti: "Saha çalışmalarının daha da hızlandırılması ve ihtiyaç duyulan ödeneğin temin edilmesi amacıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız nezdinde gerekli görüşmelerimizi gerçekleştirdik. Cizre-Silopi yolunun en kısa sürede tamamlanarak hemşehrilerimizin daha güvenli, konforlu ve standartları yüksek bir ulaşıma kavuşması için sürecin sonuna kadar takipçisi olmaya devam edeceğiz."

Yetkililer ve milletvekili, projenin tamamlanmasının bölge ulaşımında güvenlik ve konforu artıracağını vurguladı ve şantiyedeki çalışmaların titizlikle takip edileceğini bildirdi.

ŞIRNAK MİLLETVEKİLİ ARSLAN TATAR, YAPIMI DEVAM EDEN CİZRE - SİLOPİ YOLU ŞANTİYESİNİ ZİYARET EDEREK YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ.