Cizre'de kültür ve edebiyatla yeni bir hareketlenme başladı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Sanat ve Sevgi Sokağı'nda düzenlenen 2. Kitap Fuarı ve eş zamanlı olarak tamamlanan 5. Uluslararası Melayê Cizîrî Sempozyumu, kent merkezinde kültürel dinamizmi artırdı. Fuar, "Kitapla Buluş" teması altında 51 yayınevi ve 77 stantta eserlerini sergileyen yazarları bir araya getirdi; ilçe merkezi ve çevre ilçelerden öğrenciler ile vatandaşların yoğun katılımı dikkat çekti.

fuar gündemi ve katılım:

Kaymakam Ahmet Vezir Baycar fuar alanını ziyaret ederek süreci değerlendirdi. Baycar, ilçede sağlanan huzur ve barış ortamının kültür ve sanat etkinliklerini önceliklendirmelerine olanak sağladığını belirtti. Ziyaret sırasında yaptığı değerlendirmede, "İnşallah Cizre’nin sokaklarında artık kitap sesleri, ilim sesleri, irfan sesleri, alkış sesleri, sanat ve kültür yankılanacak" ifadelerini kullandı. Vatandaşların ilgisinden memnuniyet duyduklarını söyleyen Kaymakam Baycar, özellikle gençlerin fuara gösterdiği ilginin fuarın başarısını ortaya koyduğunu vurguladı.

Fuar alanında düzenlenen söyleşi programlarında Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma ile Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan gibi isimler vatandaşlarla ve öğrencilerle bir araya geldi. Kaymakam Baycar, "İnsanlarımız gerçekten kitaba susamışlar, yoğun bir şekilde buraya geliyorlar" diyerek katılım çağrısını yineledi.

gelecek hedefleri ve proje planları:

Baycar, fuarı geleneksel hale getirip Kasım ayını Cizre'de "kitap, söyleşi, ilim, irfan ve sempozyum ayı" yapmayı hedeflediklerini söyledi. Ayrıca, huzur ve barış sağlandıktan sonra kültürel faaliyetlerin artırılmasının öncelikleri arasında olacağını belirterek, "Muhakkak yeni projelerimiz olacak" dedi. Sempozyum ise altı ülkeden gelen akademisyenlerin katılımıyla tamamlandı ve bölgesel düzeyde akademik tartışmaları da desteklediği bildirildi.

Organizasyon, yerel halkın kültürel ihtiyaçlarına cevap verme hedefiyle şekillenirken, fuarın sona ermesine kısa süre kala yetkililer ilçe halkını etkinliklere katılmaya davet ediyor. Cizre'de kitap ve kültür eksenli bu hareketin devam etmesi halinde kent merkezinde sanat ve edebiyatla ilgili daha fazla etkinlik ve proje hayata geçirilmesi planlanıyor.

ŞIRNAK'IN CİZRE İLÇESİNDE DÜZENLENEN 2. KİTAP FUARI VE 5. ULUSLARARASI MELAYÊ CİZÎRÎ SEMPOZYUMU'NU DEĞERLENDİREN CİZRE KAYMAKAMI AHMET VEZİR BAYCAR, "İNŞALLAH CİZRE'NİN SOKAKLARINDA ARTIK KİTAP SESLERİ, İLİM SESLERİ, İRFAN SESLERİ, ALKIŞ SESLERİ, SANAT VE KÜLTÜR YANKILANACAK" DEDİ.