Dolar 48,7600 +0,08%
Euro 56,0475 +0,13%
Bist 13.284,42 +1,23%
Altın Gram 6.936,78 +0,57%
EUR/USD 1,1490 +0,09%
Brent Petrol 99,29 -0,64%
--°

Cizre'de 100 küçükbaş hayvanla kadın çiftçiye üretim desteği

AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek Projesi kapsamında Cizreli Gülbahar Bağdur'a 100 küçükbaş hayvan teslim etti.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 12:14

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Berk Doğan

Cizre'de 100 küçükbaş hayvanla kadın çiftçiye üretim desteği

Cizre'de kırsal üretime kadın odaklı destek

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Şırnak Milletvekili Arslan Tatar tarafından, Cumhurbaşkanlığı destekleriyle yürütülen Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek Projesi kapsamında Cizre'de bir teslimat gerçekleştirildi. Proje Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda yürütülüyor ve kırsal kalkınmayı güçlendirmeyi amaçlıyor.

Teslimat töreni ve dağıtım:

Dirsekli Mahallesi'nde düzenlenen tören sırasında Tatar, hak sahibi kadın çiftçi Gülbahar Bağdur'a 100 adet küçükbaş hayvan'ı yerinde teslim etti. Teslimat, yerel üretimin desteklenmesi amacıyla doğrudan üreticiye yönelik bir uygulama olarak kayda geçti.

Hedefler ve beklentiler:

Proje kapsamında dağıtılan hayvanların, bölgedeki hayvancılığı canlandırması ve kadın istihdamına katkı sağlaması hedefleniyor. Milletvekili Tatar, destek politikalarının devam edeceğini vurgulayarak şunları söyledi: "Üreten, emek veren ve kırsalın geleceğine güç katan kadın çiftçilerimizin her zaman yanındayız. Gülbahar hanımefendiye hayırlı ve bereketli olsun. Daha çok üretim, daha güçlü kırsal, daha bereketli bir Türkiye için çalışmaya devam ediyoruz".

Yetkililer, benzer destek paketlerinin kırsal alanda sürdürüleceğini belirtiyor ve projenin bölge ekonomisine canlılık getirmesi beklentisini koruyor.

ŞIRNAK MİLLETVEKİLİ ARSLAN TATAR, CUMHURBAŞKANLIĞI DESTEKLERİYLE YÜRÜTÜLEN &quot;KIRSALDA BEREKET...

ŞIRNAK MİLLETVEKİLİ ARSLAN TATAR, CUMHURBAŞKANLIĞI DESTEKLERİYLE YÜRÜTÜLEN "KIRSALDA BEREKET KÜÇÜKBAŞA DESTEK PROJESİ" KAPSAMINDA CİZRELİ KADIN ÇİFTÇİYE 100 ADET KÜÇÜKBAŞ HAYVAN TESLİM ETTİ.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Erzin Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışmaları yerinde inceleyen kaymakam
images

Orman deposunda barkod denetimi: İskenderun'da Günay saha çalışmalarını inceledi
images

Hassa'nın su altyapısı baştan sona yenileniyor: 10 bin metrelik çalışma sürüyor
images

Altınözü'nde yeni hastalıktan ari işletme modeliyle biyogüvenlik güçlendiriliyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kelceköy'de itfaiye müdahalesi alevleri kontrol altına aldı, 5 küçükbaş telef oldu

Ümraniye'de erken saat kazası: İSTAÇ kamyonu ile servis minibüsü çarpıştı

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

TREND HABERLER

Çivril'de elma festivalinin finalini Derya Uluğ'un enerjisi taçlandırdı

Sukaypark hafta sonunu kahve ve konserlerle şenliğe çevirdi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Ardahan'ın ekonomik dönüşümü: sınır ticareti, yeni osb ve tarım lisesi planı

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Dedesinin cipini izinsiz alıp Kayseri’de kaza yapan engelli sürücüye idari ceza

Kuzey çevre yolunda çarpışma: Kayseri'de bir sürücü yaralandı