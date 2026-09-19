Cizre'de 100 küçükbaş hayvanla kadın çiftçiye üretim desteği

Cizre'de kırsal üretime kadın odaklı destek

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Şırnak Milletvekili Arslan Tatar tarafından, Cumhurbaşkanlığı destekleriyle yürütülen Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek Projesi kapsamında Cizre'de bir teslimat gerçekleştirildi. Proje Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda yürütülüyor ve kırsal kalkınmayı güçlendirmeyi amaçlıyor.

Teslimat töreni ve dağıtım:

Dirsekli Mahallesi'nde düzenlenen tören sırasında Tatar, hak sahibi kadın çiftçi Gülbahar Bağdur'a 100 adet küçükbaş hayvan'ı yerinde teslim etti. Teslimat, yerel üretimin desteklenmesi amacıyla doğrudan üreticiye yönelik bir uygulama olarak kayda geçti.

Hedefler ve beklentiler:

Proje kapsamında dağıtılan hayvanların, bölgedeki hayvancılığı canlandırması ve kadın istihdamına katkı sağlaması hedefleniyor. Milletvekili Tatar, destek politikalarının devam edeceğini vurgulayarak şunları söyledi: "Üreten, emek veren ve kırsalın geleceğine güç katan kadın çiftçilerimizin her zaman yanındayız. Gülbahar hanımefendiye hayırlı ve bereketli olsun. Daha çok üretim, daha güçlü kırsal, daha bereketli bir Türkiye için çalışmaya devam ediyoruz".

Yetkililer, benzer destek paketlerinin kırsal alanda sürdürüleceğini belirtiyor ve projenin bölge ekonomisine canlılık getirmesi beklentisini koruyor.

ŞIRNAK MİLLETVEKİLİ ARSLAN TATAR, CUMHURBAŞKANLIĞI DESTEKLERİYLE YÜRÜTÜLEN "KIRSALDA BEREKET KÜÇÜKBAŞA DESTEK PROJESİ" KAPSAMINDA CİZRELİ KADIN ÇİFTÇİYE 100 ADET KÜÇÜKBAŞ HAYVAN TESLİM ETTİ.