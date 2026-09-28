Cizre'de arazi kavgası hastanede yeniden alevlendi

Cizre'de kavga sokakta başlayıp hastanede devam etti

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, Şah Mahallesi Dörtyol mevkiinde arazi anlaşmazlığı yüzünden husumetli iki akraba aile arasında çıkan tartışma kısa sürede şiddetlendi. Sözlü tartışma, iddialara göre taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüştü ve olayda her iki aileden toplam 6 kişi yaralandı.

Olayın seyri:

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar ambulanslarla Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Güvenlik güçleri, kavgayı ayırmak ve bölgedeki gerginliği azaltmak için anında müdahale etti.

Hastanedeki gerginlik ve güvenlik önlemleri:

Yaralıların hastaneye sevk edilmesinin ardından iki ailenin diğer yakınları hastaneye akın etti ve acil servis önünde yeni bir arbede yaşandı. Olay yerindeki görüntüler ve tanıklıklar, acil servis önünde ortamın kısa sürede kaotik bir hal aldığını gösteriyor. Polis ekipleri, kalabalığı dağıtmak ve güvenliği sağlamak için biber gazı ve cop kullanmak zorunda kaldı. Hastane içinde ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındığı ve yaralıların tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

Yetkililer, olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldığını ve taraflarla ilgili ifadelerin alındığını açıkladı. Olayın çıkış nedeni olarak gösterilen arazi anlaşmazlığının ayrıntıları ve yaralanmaların boyutu hakkında adli ve idari incelemelerin devam ettiği bildirildi.

ŞIRNAK’IN CİZRE İLÇESİNDE DAHA ÖNCE ARALARINDA ARAZİ ANLAŞMAZLIĞI NEDENİYLE HUSUMET BULUNAN AKRABA İKİ AİLE ARASINDA ÇIKAN KAVGADA 6 KİŞİ YARALANDI. SOKAKTA BAŞLAYAN VE HASTANE ACİL SERVİSİNE TAŞINAN KAVGA, POLİSİN MÜDAHALESİYLE KONTROL ALTINA ALINDI.