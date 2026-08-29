Cizre'de başarıyı eve taşıdılar: protokol YKS'de dereceye giren öğrencileri ziyaret etti

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) dereceye giren öğrenciler, ilçe protokolü tarafından evlerinde ziyaret edilerek ödüllendirildi. Ziyaretler, hem öğrencilerin başarısını kutlamak hem de eğitimin önemine vurgu yapmak amacıyla gerçekleştirildi.

Ziyaretlerin ayrıntıları:

Kaymakam Ahmet Vezir Baycar ile İlçe Millî Eğitim Müdürü Şahan İke, ilk olarak YKS'de dereceye giren Mücella Yağmur Akkaya'nın evini ziyaret etti. Aile ile bir araya gelen protokol, öğrenciyi ve ailesini tebrik ederek başarı sürecinde emeği geçen öğretmenlere de teşekkür etti. Ardından İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesini kazanan Adem Ercan'ın evi ziyaret edildi ve genç öğrenciyle başarıları paylaşıldı.

Protokolün mesajı ve verilen destek:

Kaymakam Baycar, ziyaretlerde eğitimin önemine dikkat çekerek, "Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin başarısı tüm ilçemizi gururlandırdı. Öğrencimizin bu süreçte yanında olan ailesini ve öğretmenlerini kutluyor, akademik yolculuğunda devlet olarak her zaman yanlarında olacağımızı vurguluyorum" ifadelerini kullandı. Adem Ercan için ise, "Çapa Tıp gibi güzide bir fakülteyi kazanmak emeğin ve sabrın zaferidir. Hekimlik yolunda ilk adımını atan Adem evladımızı yürekten tebrik ediyorum" sözleri paylaşıldı.

Görüşmeler, öğrencilere verilen çeşitli hediyeler ve günün anısına çekilen hatıra fotoğrafları ile son buldu. Protokol ziyaretleri, ilçede başarıyı görünür kılmak ve gençlerin motivasyonunu artırmak amacıyla yapılan etkinlikler arasında yer aldı.

CİZRE İLÇESİNDE 2026 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI'NDA (YKS) DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLER EVLERİNDE ZİYARET EDİLEREK ÖDÜLLENDİRİLDİ.