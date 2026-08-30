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Cizre'de birlik ve anma: 30 ağustos törenle yaşandı

Cizre'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yılı Hükümet Konağı bahçesindeki törende kutlandı; kaymakam, 8. Hudut Tugay komutanı ve protokol hazır bulundu.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 12:50

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Cizre'de birlik ve anma: 30 ağustos törenle yaşandı

Cizre'de 30 Ağustos coşkusu

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yılı, Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen törenle kutlandı. Törene kaymakamdan komutanlara, adliye ve eğitim temsilcilerine kadar geniş bir protokol topluluğu ile kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

resmi tören ve çelenk sunumu:

Tören, Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen çelenk sunumuyla başladı. Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar ile 8. Hudut Tugay Komutanı Barış Akbaş başta olmak üzere, Cizre Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Köroğlu ve İlçe Millî Eğitim Müdürü Şahan İke ile protokol üyeleri töre alanındaydı. Kaymakamlık ve Garnizon Komutanlığı çelenklerinin sunulmasının ardından aziz şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

konuşmalar ve ortak kutlama:

Şanlı zaferin tarihi ve önemi yapılan konuşmalarda vurgulandı. Kamu kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarının başkanları, muhtarlar ile çok sayıda vatandaş konuşmaları dinleyip bayram sevincini paylaştı. Resmi törenin sona ermesiyle protokol üyeleri ve vatandaşlar bir arada kutlama atmosferini sürdürdü.

CİZRE’DE, 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NIN 104. YIL DÖNÜMÜ DÜZENLENEN TÖRENLE COŞKUYLA...

CİZRE’DE, 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NIN 104. YIL DÖNÜMÜ DÜZENLENEN TÖRENLE COŞKUYLA KUTLANDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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