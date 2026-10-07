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Cizre’de doğal doğuma hazırlık: anne adaylarına rehberlik

Cizre Devlet Hastanesi'nin etkinliğinde anne adaylarına normal doğumun sağladığı faydalar, doğuma hazırlık ve destek hizmetleri ayrıntılarıyla anlatıldı.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 10:55

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EDİTÖR: Serkan Varol

Cizre’de doğal doğuma hazırlık: anne adaylarına rehberlik

Cizre’de normal doğum bilgilendirme etkinliği:

Şırnak’ın Cizre ilçesinde, 1-7 Ekim Normal Doğum Haftası kapsamında Cizre Devlet Hastanesi ev sahipliğinde düzenlenen programda anne adaylarına normal doğumun önemi ve avantajları anlatıldı. Hastane yönetimi ve sağlık personeli, gebelerin doğum sürecine ilişkin kaygılarını gidermek ve doğuma güvenle hazırlanabilmeleri amacıyla bir araya geldi.

etkinliğin içeriği:

Programda sağlık ekipleri, normal doğumun anne ve bebek sağlığına katkılarını, süreç yönetimini ve doğum sırasında annelere sunulan destekleri detaylı şekilde paylaştı. Katılımcılara birebir temas kurulup soruları yanıtlandı; bilgilendirici broşürler ve yönlendirici materyaller dağıtıldı. Etkinlik boyunca sağlık personeli, anne adaylarının doğum yolculuğunda yalnız olmadıklarını vurgulayarak hem fiziken hem de ruhen hazırlanmanın yollarını anlattı. Hastane içinde yapılan uygulamalara yönelik açıklamalar, katılımcıların endişelerini azaltmaya odaklandı.

hastane yönetiminin açıklaması:

Cizre Devlet Hastanesi Başhekimliği, farkındalık çalışmalarının sürekliliğine dikkat çekerek anne adaylarının gebelik ve doğum süreçlerini daha sağlıklı, bilinçli ve konforlu tamamlayabilmeleri için farkındalık ve eğitim çalışmalarına aralıksız devam edeceklerini bildirdi. Etkinlik, anne adaylarını bilgilendirmek, doğuma güvenle hazırlamak ve onları güçlendirmek hedefleri doğrultusunda planlandı.

Genel olarak program; bilgi paylaşımı, psikolojik destek ve sahadaki sağlık hizmetlerinin tanıtılmasına odaklanarak yerel düzeyde doğal doğum bilincinin artırılmasını amaçladı. Sağlık personelinin bireysel ilgisi ve dağıtılan materyaller, katılımcıların doğum sürecine dair kararlarını destekleyecek nitelikte oldu.

CİZRE’DE “1-7 EKİM NORMAL DOĞUM HAFTASI” KAPSAMINDA DÜZENLENEN ETKİNLİKTE ANNE ADAYLARI, NORMAL...

CİZRE’DE “1-7 EKİM NORMAL DOĞUM HAFTASI” KAPSAMINDA DÜZENLENEN ETKİNLİKTE ANNE ADAYLARI, NORMAL DOĞUMUN ÖNEMİ VE AVANTAJLARI HAKKINDA BİLGİLENDİRİLDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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