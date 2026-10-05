Cizre'de erişim engelleri günlük yaşamı kısıtlıyor

Cizre merkezinde erişim eksikliği gündelik yaşamı etkiliyor:

Cizre ilçesinde yaşayan engelli vatandaşlar, şehir merkezindeki kaldırımların yetersizliği ve kurumların erişilebilir olmaması nedeniyle temel ihtiyaçlarını karşılama konusunda büyük zorluklar yaşıyor. Rampaların uygun olmaması, araçların kaldırımları işgal etmesi ve kamu binalarındaki engeller, engellilerin çarşıya çıkmaktan bankaya gitmeye kadar günlük yaşamın pek çok alanında bağımsız davranmasını engelliyor.

Engelliler, sosyal hayatta kimseye bağımlı olmadan yer almak istediklerini vurguluyor; birçok kişi için sorun acımayı değil, hak edilen erişimi talep etmek. Vatandaşlar, şehirde düzenli, erişilebilir yollar, çalışır rampa düzenlemeleri ve şarj istasyonları gibi temel altyapının eksikliğine dikkat çekiyor.

Kaldırım ve sokak düzenlemelerinde yaşanan somut zorluklar:

Baki Aydın, kaldırımların engellilere uygun olmadığını ve bozuk olduğunu anlatarak, durumun günlük güvenliği tehdit ettiğini söylüyor. Baki Aydın şunları ifade etti: "Sabahları dışarı çıkacağım zaman bakıyorum bütün yollar kapalı. Mecburen caddenin üzerinde yolun yüzde seksenini yürümek zorunda kalıyorum, trafik arasında ilerliyoruz, başka çaremiz yok. Markete giremiyoruz, bankaya giremiyoruz, okula giremiyoruz. Bütün kamu kurum ve kuruluşları engellilere erişime kapalı."

Aydın, yardım almak zorunda kalmanın onlara ağır geldiğini ve "Hiçbir engelli düzenlemesi yok Cizre’de" diyerek öncelikli taleplerini özetliyor: engelli yolları, tekerlekli sandalye rampaları ve uygun geçiş noktaları istiyorlar. Ayrıca akıllı veya düzenli şarj istasyonlarının yokluğu nedeniyle geceleri yolda kalanlar olduğuna dikkat çekiyor.

İstihdam ve bağımsız hareket talebi:

Doğuştan engelli olduğunu belirten Emrullah Aydın, 23 yaşında olduğunu söyleyerek, bölgede engellilere uygun iş imkanlarının bulunmadığını vurguladı: "23 yıldır yaşındayım, bura engelliler uygun iş imkanları yok. İstediğimiz yere gidemiyoruz; bazı marketlere rampa olmadığı için giremiyoruz." Emrullah, bozuk yollar ve eksik altyapı nedeniyle düşme ve kaza riskinin yüksek olduğunu, bu yüzden sürekli başkalarının yardımına muhtaç kaldıklarını anlattı.

Emrullah, kendi ihtiyaçlarını tek başına karşılayamamanın psikolojik etkisine de değiniyor: alışverişte istediğini alamamak ve sürekli destek istemek özgüveni zedeliyor. Yetkililerden beklentisi, yolların düzeltilmesi ve düzenli, erişilebilir düzenlemelerin yapılması yönünde.

Aile üyeleri ve sivil toplum temsilcileri de benzer talepleri yineliyor. Aynur Özdemir, hem ailesinde hem de dernek çalışmaları nedeniyle sorunlara yakından vakıf olduğunu belirterek, "Aslında onlara acımak yerine, haklarını teslim edip güzel bir hayat yaşamaları için imkan sunmalıyız" dedi. Özdemir; rampaların ya araçlar tarafından kapatıldığını ya da uygun olmadığını, tekerlekli sandalye ile dönüş bile yapılamadığını anlatarak, erişim hakkının gözetilmesini istedi.

Vatandaşların ortak çağrısı, fiziksel altyapının acilen düzenlenmesi ve erişilebilirlik standartlarının uygulanması yönünde. "Acımak değil, hakkımızı istiyoruz" sözleriyle özetlenen talep, günlük yaşamın her alanında eşit erişimin sağlanması gerektiğini ortaya koyuyor.

Sonuç olarak, Cizre'de engellilerin yaşadığı zorluklar kaldırımların, rampaların ve kamu kurumlarının erişilebilirliğinin sağlanmasıyla doğrudan çözülebilecek nitelikte. İlçe sakinleri, uygulamaya dönük adımlar atılması halinde hem bağımsızlıklarını kazanacaklarını hem de kent yaşamına daha aktif katılabileceklerini belirtiyor.

ŞIRNAK'IN CİZRE İLÇESİNDE YAŞAYAN ENGELLİ VATANDAŞLAR, ŞEHİR MERKEZİNDE TEMEL İHTİYAÇLARINI KARŞILAMAKTA BÜYÜK ZORLUKLARLA MÜCADELE EDİYOR.