Cizre'de futbol şenliği: Amed'in Beşiktaş zaferi sokakları coşturdu

Cizre'de kutlamalar gece boyunca sürdü:

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Amed Sportif Faaliyetler'in Beşiktaş'ı 3-2 mağlup ettiği maçın ardından Cizre'de sokaklar coşkuyla doldu. Diyarbakır'ın yanı sıra Şırnak'ın Cizre ilçesinde de galibiyetin bitiş düdüğüyle birlikte yediden yetmişe yüzlerce taraftar cadde ve sokaklara akın etti.

Konvoylar, meşaleler ve havai fişekler:

Ellerinde bayraklarla sokağa çıkan taraftarlar Orhan Doğan Caddesi, Şerafettin Elçi Caddesi, Nusaybin Caddesi ve Yafes Caddesi boyunca özel araçlarıyla uzun konvoylar oluşturdu. Kutlamaların merkezi haline gelen Dörtyol Kavşağı'nda toplanan yüzlerce vatandaş meşaleler yakarak tezahüratlarda bulundu.

Taraftarların patlattığı havai fişekler gecenin karanlığını aydınlatırken, kutlamalar geç saatlere kadar sürdü ve genel olarak olaysız bir şekilde devam etti.

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 6. HAFTASINDA AMED SPORTİF FAALİYETLER’İN SAHASINDA BEŞİKTAŞ’I 3-2 MAĞLUP ETMESİ, DİYARBAKIR’IN YANI SIRA ŞIRNAK’IN CİZRE İLÇESİNDE DE SOKAKLARI PANAYIR ALANINA ÇEVİRDİ.