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Cizre'de hayvan sağlığını koruma amaçlı küpeleme ve aşı seferberliği

Cizre İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, büyükbaş hayvanların küpelenmesi ve bulaşıcı hastalıklara karşı koruyucu aşılamayı köy ve işletmelerde sürdürüyor.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 09:48

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EDİTÖR: Aslı Han

Cizre'de hayvan sağlığını koruma amaçlı küpeleme ve aşı seferberliği

Cizre'de küpeleme ve aşılama çalışmaları sahada devam ediyor

Cizre İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekipleri, hayvan sağlığını korumak ve olası salgınları engellemek amacıyla büyükbaş hayvanlarda kimliklendirme ve koruyucu aşı uygulamalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, belirlenen program doğrultusunda ilçe genelindeki köy ve işletmeleri ziyaret ederek hem kayıt hem de sağlık taraması yapıyor.

Çalışmanın kapsamı:

Teknik ekipler, öncelikle büyükbaş hayvanların küpeleme işlemini gerçekleştiriyor; böylece hayvan varlığı kayıt altına alınıyor ve takip mekanizmaları güçlendiriliyor. Bu adım, hem sürü yönetimi hem de olası hastalık araştırmalarında veri bütünlüğü sağlamak için kritik öneme sahip.

Aynı zamanda saha ekipleri, bulaşıcı hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla planlı aşılama programını titizlikle uyguluyor. Koruyucu aşılamanın düzenli yapılması, hem bireysel işletmelerin hem de bölge hayvancılığının direnç kapasitesini artırmayı hedefliyor.

Çiftçilere destek ve takvim:

Cizre İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, tarama ve aşılama faaliyetlerinin planlanan takvim dâhilinde süreceğini ve yetiştiricilerin bu süreçte mağdur olmaması için gerekli koordinasyonun sağlandığını belirtiyor. Ekiplerin saha çalışmaları, hayvancılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliğini korumaya yönelik yerel bir önlem olarak öne çıkıyor.

Bu uygulamalar, hem sürü sağlığının korunması hem de bölge hayvancılığı için uzun vadeli veri ve korunma mekanizmalarının oluşturulması açısından önemli bir adım teşkil ediyor.

CİZRE İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK EKİPLERİ, HAYVAN SAĞLIĞININ KORUNMASI VE MUHTEMEL...

CİZRE İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK EKİPLERİ, HAYVAN SAĞLIĞININ KORUNMASI VE MUHTEMEL HASTALIKLARIN ÖNÜNE GEÇİLMESİ AMACIYLA BÜYÜKBAŞ HAYVANLARDA KÜPELEME VE AŞILAMA ÇALIŞMALARINI ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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