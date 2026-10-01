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Cizre'de ikinci katın çökmesiyle 5 işçi enkaz altında kaldı

Cizre Sur Mahallesi'nde ikinci katın çökmesi sonucu beton ve demir altında kalan 5 işçi, ekiplerce kurtarılarak Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 12:33

GÜNCELLEME: 01 Ekim 2026 - 12:34

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Cizre'de ikinci katın çökmesiyle 5 işçi enkaz altında kaldı

Olayın ayrıntıları:

Şırnak’ın Cizre ilçesi Sur Mahallesi 747’nci Sokak'taki Mehmet Zeki Macartay Parkı bitişiğinde, bir inşaatta ikinci katın beton dökümü sırasında taşıyıcı yapının aniden çökmesi sonucu göçük meydana geldi. Göçük sırasında inşaatta bulunan işçilerden 5 kişi yeni dökülen beton ve demir yığınlarının altında kaldı. Olayın nedenine ilişkin olarak yetkililer, henüz belirlenemeyen bir neden üzerinde durduklarını açıkladı.

Müdahale ve kurtarma çalışmaları:

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler ve vatandaşlar, göçük altındaki işçileri kurtarmak için yoğun çaba gösterdi. Ekiplerin ve vatandaşların işbirliğiyle yapılan müdahalede zamanla yarışıldı ve enkaz altından çıkarma çalışmaları titizlikle yürütüldü.

Yaralıların durumu ve soruşturma:

Enkazdan çıkarılan 5 yaralıye ilk müdahale olay yerinde yapıldı; ardından yaralılar ambulanslarla Cizre Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili olarak güvenlik güçleri ve ilgili birimler geniş çaplı inceleme başlattı; soruşturma, çökme nedeninin tespiti ve olası sorumlulukların belirlenmesine odaklanıyor.

ŞIRNAK&#039;IN CİZRE İLÇESİNDE İNŞAATTA MEYDANA GELEN GÖÇÜKTE 5 İŞÇİ BETON VE DEMİR YIĞINLARININ...

ŞIRNAK'IN CİZRE İLÇESİNDE İNŞAATTA MEYDANA GELEN GÖÇÜKTE 5 İŞÇİ BETON VE DEMİR YIĞINLARININ ALTINDA KALARAK YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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