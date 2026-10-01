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Cizre'de kamyonetin takla atmasıyla aynı aileden 2'si çocuk 6 kişi yaralandı

Cizre-Silopi kara yolunda İnci köyü mevkiinde kamyonetin sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu takla atmasıyla aynı aileden 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 16:45

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Cizre'de kamyonetin takla atmasıyla aynı aileden 2'si çocuk 6 kişi yaralandı

Cizre'de kamyonetin takla atmasıyla aynı aileden 2'si çocuk 6 kişi yaralandı

Kaza, Cizre - Silopi kara yolu İnci köyü mevkiinde meydana geldi. Silopi istikametinden Cizre yönüne seyir halinde olan 73 ABT 439 plakalı kamyonetin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç kontrolden çıkarak takla attı.

Kazada yaralananlar ve araç içindeki durum:

Kazada araç içinde bulunan aynı aileden 6 kişi yaralandı. Yaralananlar; A.G. (15), S.G. (20), T.G. (17), S.G. (21), K.G. (19) ve A.G. (14) olarak kaydedildi. Olay yerindeki ilk belirlemelere göre yaralananlar araç içinde bulundu ve çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine yardım çağrıldı.

Müdahale ve hastaneye sevk:

İhbarın ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanlarla Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yetkililer kazayla ilgili inceleme başlattı ve olay yerindeki çalışmaların sürdüğü belirtildi.

CİZRE’DE SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ KAMYONETİN TAKLA ATMASI SONUCU MEYDANA...

CİZRE’DE SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ KAMYONETİN TAKLA ATMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA AYNI AİLEDEN 2’Sİ ÇOCUK TOPLAM 6 KİŞİ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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