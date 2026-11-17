Olayın kısa özeti

Şırnak'ın Cizre ilçesi Dağ Kapı Mahallesi Yeni Çarşı Caddesi'nde sabah erken saatlerde iki katlı bir yapının bir bölümü büyük bir gürültüyle çöktü. Yapının altı bağımsız bölümünde iş yeri, üst katında ise konut olduğu belirtildi. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, bina önünde park halinde olan iki araç ve bitişikteki bir iş yerinde ciddi maddi hasar oluştu.

Olayın gelişimi:

Mahalle sakinlerinden ve yetkililerden edinilen bilgiye göre çökme sabah 04.00-05.00 sıralarında meydana geldi. Dağ Kapı Mahalle Muhtarı Cahfer Ebret, 'Sabah 04.00-05.00 sıralarında ev kendiliğinden yıkıldı. Sebebini biz de bilmiyoruz' ifadelerini kullandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip yönlendirildi; Cizre Belediye Başkanı, Cizre Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkilileri ile AFAD ekipleri bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Yetkililer esnaf ve vatandaşlardan bilgi aldı ve çevrede güvenlik önlemleri artırıldı.

İnceleme ve alınan karar:

Yapılan teknik incelemelerin ardından, yapıdaki mevcut tahribat ve olası riskler dikkate alınarak binanın kalan kısmı için yıkım kararı verildi. Muhtar Ebret yıkım süreciyle ilgili olarak, 'Olayın hemen ardından AFAD müdürünü aradım, ekipler geldi. Belediye Başkanımız, Ticaret Odası Başkanımız ve ilgili tüm kurum yetkilileri buraya gelerek rapor tuttular' şeklinde bilgi paylaştı. Yetkililer, bundan sonraki süreçte yıkımla ilgili gerekenlerin yapılacağını belirtti.

Şu aşamada yıkım çalışmalarına ne zaman başlanacağına dair resmi bir tarih açıklanmadı. Bölgedeki güvenlik ve güvenlik önlemlerinin sürdürüldüğü, teknik raporların ve kurumlar arası koordinasyonun tamamlanmasının ardından yıkım işlemlerinin planlanacağı bildirildi.

ŞIRNAK’IN CİZRE İLÇESİNDE SABAH SAATLERİNDE BİR KISMI ÇÖKEN VE İKİ ARAÇ İLE BİR İŞ YERİNİN ZARAR GÖRMESİNE NEDEN OLAN İKİ KATLI BİNA İÇİN YIKIM KARARI ALINDI.