Cizre'de 2. Kitap Fuarı okurları bir araya getirdi

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Sanat ve Sevgi Sokağı'nda kurulan 2. Cizre Kitap Fuarı, bölge halkının yoğun ilgisiyle devam ediyor. "Kitapla Buluş" temasıyla açılan etkinlikte, yayınevleri, yazarlar ve okurlar bir araya gelerek ilçede okuma alışkanlığının yaygınlaşmasına katkı sağlıyor.

Fuarın kapsamı ve organizasyon:

Etkinlikte 51 yayınevi tarafından hazırlanan eserler, 77 stantta sergilendi. Fuar, Şırnak Valiliği himayesinde, Cizre Kaymakamlığı organizasyonunda ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü katkılarıyla yürütülüyor. Özellikle öğrenciler ve ailelerin yoğun ilgi gösterdiği fuar, Sanat ve Sevgi Sokağı'nda kurulan stantlarla semtin kültürel dokusunu canlandırdı.

Katılımcıların değerlendirmeleri:

Etkinlik alanını gezen yazarlar ve vatandaşlar, fuarı ilçede kültürel hayatı hareketlendiren bir uygulama olarak değerlendirdi. Kitap yazarı Hüseyin Özden, Cizre'nin tarihî ve kültürel önemine vurgu yaparak bu tür etkinliklerin her yıl düzenlenip değerlendirilmesini arzu ettiklerini söyledi. Özden, fuarın hem bölgesel ölçekte hem de okuryazar oranının artırılması bakımından ilçeye değer kattığını belirtti ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Katılımcı Serhat Cansırı ise Cizre halkının kültürel buluşmalara ihtiyaç duyduğunu vurguladı. Cansırı, okul çağındaki dört çocuğunun da fuarda olduğunu belirterek, "Çocuklarımız kitap okusun, telefon ve dijital mecralardan uzak dursunlar. Emeği geçenler daim olsun, çok memnunuz" dedi.

Fuar, yayınevleri, yazarlar ve okurlar arasındaki doğrudan temasın yanı sıra ilçede kültürel ve eğitimsel faaliyetin görünürlüğünü artırıyor. Katılımcılar, benzer organizasyonların geleneksel hale getirilmesinin okuma oranlarının yükselmesine ve toplumun kültürel canlılığına olumlu katkı sunacağı görüşünde birleşti.

2. CİZRE KİTAP FUARI'NA İLGİ YOĞUNDU