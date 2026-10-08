Cizre'de liselilere ağız sağlığı bilinci aşılanıyor

Cizre'de lise öğrencilerine ağız ve diş sağlığı eğitimi

Şırnak'ın Cizre ilçesinde lise öğrencilerine yönelik düzenlenen bilgilendirme programında ağız ve diş sağlığının korunmasına ilişkin temel prensipler anlatıldı. Etkinlik, koruyucu hekimlik uygulamalarını genç yaşta benimsetmeyi amaçlayan çalışmanın parçası olarak gerçekleştirildi.

Program, Cizre Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde görevli diş hekimi Mesut Ozan tarafından yürütüldü. Eğitim, Hacı Fettah Kadıoğlu Anadolu Lisesi konferans salonunda yapıldı ve öğrencilere pratik bilgilerin yanı sıra koruyucu bakımın uzun dönemdeki etkileri aktarıldı.

Eğitimin içeriği:

Seminerde ağız hijyeninin sürdürülmesi, doğru fırçalama teknikleri, diş ipi kullanımı ve beslenmenin ağız sağlığı üzerindeki rolü ele alındı. Ayrıca, ağız sağlığının genel vücut sağlığı ile ilişkisi ve ağızda erken dönemde tespit edilebilecek sorunların nasıl önlenebileceği üzerinde duruldu.

Hedeflenen kazanımlar:

Etkinlikte öğrencilerin merak ettiği sorulara yanıt verilirken, düzenli hekim kontrolü ve erken dönemde alışkanlık kazandırmanın önemi vurgulandı. Eğitimle gençlerin diş sağlığı konusunda kalıcı farkındalık geliştirmesi ve günlük bakım alışkanlıklarını erken yaşta benimsemesi hedeflendi.

Program, öğrencilerin katılımı ve soru-cevap bölümüyle interaktif biçimde tamamlandı. Yerel sağlık kurumlarının okullarla yürüttüğü bu tür bilgilendirme çalışmaları, koruyucu sağlık anlayışının toplumda yaygınlaşmasına katkı sağlamayı amaçlıyor.

CİZRE’DE LİSE ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK DÜZENLENEN EĞİTİMDE, AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞININ KORUNMASI İLE DOĞRU FIRÇALAMA TEKNİKLERİ ANLATILDI.