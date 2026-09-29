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Cizre'de öğrenciler 29 eylül'de gıda israfı ve güvenilirliğiyle tanıştı

Cizre İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, 29 Eylül'de okullarda öğrencilere gıda güvenilirliği, israfın önlenmesi ve okul gıdası kriterlerini anlattı.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 16:19

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Cizre'de öğrenciler 29 eylül'de gıda israfı ve güvenilirliğiyle tanıştı

Eğitim etkinliği ve kapsamı:

Cizre İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, 29 Eylül Uluslararası Gıda Kaybı ve İsrafı Farkındalık Günü kapsamında ilçe genelindeki okullarda öğrencilere yönelik eğitimler düzenledi. Programlar, sahada yürütülen uygulamalı ve görsel sunumlarla desteklenerek öğrencilerin konuya erken yaşta ilgi duyması amaçlandı.

Uzman teknik personeller tarafından yapılan sunumlarda gıda güvenilirliği, gıda kaybı ve israfının önlenmesi ile okul gıdası kriterleri konularında detaylı bilgilendirmeler yapıldı. Eğitimlerde hem temel kavramlar hem de günlük yaşamda uygulanabilecek pratik öneriler aktarıldı.

Hedefler ve beklenen etki:

Etkinliklerin öncelikli hedefi, genç yaşta farkındalık oluşturarak geleceğe dönük davranış değişikliği sağlamak. Eğitimlerle güvenilir ve sağlıklı gıdaya erişimin önemi vurgulanırken, gıdanın bilinçli tüketilmesi ve israf edilmeden değerlendirilmesi konusunda güçlü bir farkındalık oluşturulması hedeflendi.

Cizre İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, benzer sahadaki eğitim çalışmalarını sürdürerek öğrenciler ve okul çevrelerinde kalıcı bilincin yerleşmesini sağlamayı amaçlıyor.

CİZRE İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK PERSONELLERİ, 29 EYLÜL ULUSLARARASI GIDA KAYBI VE...

CİZRE İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK PERSONELLERİ, 29 EYLÜL ULUSLARARASI GIDA KAYBI VE İSRAFI FARKINDALIK GÜNÜ KAPSAMINDA OKULLARDA ÖĞRENCİLERE YÖNELİK GIDA GÜVENİLİRLİĞİ VE GIDA İSRAFI EĞİTİMİ DÜZENLEDİ.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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