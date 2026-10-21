Cizre'de okuma seferberliği '7'den 70'e Okuyan Cizre' üçüncü yılında ivme kazanıyor

Yerel inisiyatifin üçüncü yılı: sürdürülebilir okuma hedefi:

Cizre ilçesinde çocuklar ve gençler başta olmak üzere tüm halkın okuma kültürünü güçlendirmeyi amaçlayan '7'den 70'e Okuyan Cizre' Projesi, üçüncü yıl planlamasını tamamladı. Proje, Cizre Kaymakamlığı öncülüğünde ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülüyor.

Geçen dönemin verileri ve başarıları:

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Koordinatörü Şükran Çetik başkanlığında düzenlenen değerlendirme toplantısında, önceki döneme ait veriler ayrıntılı şekilde ele alındı. Toplantıya okul proje koordinatörü öğretmenler de katılarak saha tecrübelerini paylaştı. Çalışmalar sonucunda proje kapsamında topluluk bazlı katılımın öne çıktığı ve vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği tespit edildi. Proje, son dönemde kaydedilen okuma miktarıyla dikkat çekti; katılımcılar tarafından toplam 2,5 milyon sayfa okunduğu bildirildi.

2026-2027 planları ve saha stratejileri:

Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar'ın destekleriyle hazırlanan 2026-2027 eğitim-öğretim yılı yol haritasında, okuma alışkanlığını daha geniş kitlelere yaymak ve saha faaliyetlerinin etki düzeyini artırmak için yeni adımlar belirlendi. Toplantıda, kütüphanelerin yaşamın merkezine çekilmesi, çocukların analitik düşünme becerilerinin ve kelime dağarcıklarının geliştirilmesi hedeflerinin korunarak uygulama ağırlıklı faaliyetlere öncelik verilmesi kararlaştırıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi yetkilileri, projenin bu yıl da kapsamının genişletilerek sürdürülmesine ve saha ile koordinasyon çalışmalarına kesintisiz devam edileceğine vurgu yaptı. Okul koordinatörleri ile yapılacak işbirlikleri ve topluluk etkinlikleriyle projenin, kentin eğitim kültürüne kalıcı katkı sağlamayı amaçladığı belirtildi.

ŞIRNAK’IN CİZRE İLÇESİNDE ÇOCUKLARDA VE GENÇLERDE OKUMA KÜLTÜRÜNÜ GELİŞTİRMEK AMACIYLA BAŞLATILAN VE ADETA OKUMA SEFERBERLİĞİNE DÖNÜŞEN "7’DEN 70’E OKUYAN CİZRE" PROJESİNİN 3’ÜNCÜ DÖNEM YOL HARİTASI BELİRLENDİ.