Olayın detayları:

Şırnak’ın Cizre ilçesi Dağkapı Mahallesi Yeni Çarşı mevkiinde sabah 05.00 civarında bir iki katlı ev büyük bir gürültüyle çöktü. Sabah namazı vaktinde duyulan sesle uyanan çevre sakinleri, yapının yıkıldığını görünce sokağa döküldü ve panik yaşandı.

Yıkılma sırasında evde ve park halindeki araçlarda kimsenin bulunmaması olası bir faciayı engelledi. Olayda can kaybı yaşanmadı, enkaz altında kalan iki araç ve aşağıdaki aktif bir iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Dağkapı Mahalle muhtarı Cafer Ebret olay yerinde yaptığı açıklamada: ’Ev sahibi dün beni aradı, ’Bu ev için neler yapabiliriz?’ diye sordu. Tesadüf bugüne denk geldi ve sabah 05.00 civarı ev yıkıldı. Allah’a şükürler olsun can kaybı yok, kimse altında kalmadı. Akşam park edilen iki araçta ve aşağıdaki aktif bir iş yerinde maddi hasar var. Sahipleri içinde değildi. Olan mala olmuş, çok şükür cana bir şey gelmedi’ dedi.

Müdahale ve güvenlik önlemleri:

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye AFAD, zabıta ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı; yeni bir çökme riskine karşı cadde yaya ve araç trafiğine kapatılarak güvenlik şeridi çekildi.

Olay yerinde yapılan çalışmalarda hasarın tespitine yönelik adımlar atıldı ve yetkili birimler tarafından soruşturma ile inceleme başlatıldı. Polis ile belediye ekipleri olayın nedenine ilişkin araştırmayı sürdürüyor.

ŞIRNAK’IN CİZRE İLÇESİNDE İKİ KATLI BİR EVİN ÇÖKMESİ SONUCU BÜYÜK PANİK YAŞANDI. OLAYDA CAN KAYBI YAŞANMAZKEN, ENKAZ ALTINDA KALAN İKİ ARAÇ VE BİR İŞ YERİNDE MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ.