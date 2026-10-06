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Cizre'de üreticiyi güçlendirecek tarım ve hayvancılık adımları

Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar ile İlçe Tarım Müdürü Osman Fındık, ilçedeki tarımsal faaliyetler, destekler ve projeleri kapsamlı şekilde ele aldı.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 16:55

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Cizre'de üreticiyi güçlendirecek tarım ve hayvancılık adımları

Cizre'de tarım ve hayvancılık gündemi masaya yatırıldı

Cizre İlçe Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, ilçedeki tarımsal üretimi ve hayvancılığı güçlendirme hedefiyle İlçe Tarım ve Orman Müdürü Osman Fındık ve müdürlük personeliyle bir araya geldi. Görüşme, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü makamında gerçekleşti ve ilçede yürütülen faaliyetler ile mevcut projeler baştan sona değerlendirildi.

Mevcut çalışmalar ve üretici destekleri:

Toplantıda, Cizre genelinde sürdürülen tarımsal faaliyetlerin durumu, üreticilere sağlanan desteklerin kapsamı ve uygulama süreçleri ele alındı. Katılımcılar, mevcut projelerin sahadaki etkilerini ve üreticilerin erişiminde yaşanan zorlukları paylaştı; teknik destek, girdi temini ve hayvan sağlığı hizmetlerinin öncelikli konular olduğu vurgulandı.

Hedefler ve izlenecek yol:

Görüşmede, üretim kapasitesinin artırılması ve çiftçilerin sürdürülebilir şekilde desteklenmesi için atılması gereken adımlar üzerinde uzlaşıldı. Kurum içinde koordinasyonun güçlendirilmesi, proje uygulamalarının yakından takip edilmesi ve üreticilere yönelik bilgilendirme çalışmalarının yaygınlaştırılması planlandı. Kaymakam Baycar, Fındık ve ekip üyelerine çalışmalarında başarılar dileyerek, uygulama aşamasında kurumların işbirliğinin önemine dikkat çekti.

CİZRE KAYMAKAMI AHMET VEZİR BAYCAR, İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRÜ OSMAN FINDIK İLE BİRARAYA GELEREK...

CİZRE KAYMAKAMI AHMET VEZİR BAYCAR, İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRÜ OSMAN FINDIK İLE BİRARAYA GELEREK İLÇEDEKİ TARIMSAL FAALİYETLER VE YÜRÜTÜLEN PROJELER HAKKINDA BİLGİ ALDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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