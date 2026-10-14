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Cizre'de yeni nesil öğrenim alanlarına doğru adım: kaymakam Baycar inceledi

Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, Atatürk İlkokulu ve yapımı süren Fatih Ortaokulu inşaatlarında çalışmaları yerinde inceleyerek ilerlemeyi denetledi.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 13:42

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Cizre'de yeni nesil öğrenim alanlarına doğru adım: kaymakam Baycar inceledi

Cizre'de eğitim altyapısı yerinde incelendi

Şırnak’ın Cizre ilçesinde yürütülen eğitim yatırımları kapsamında, Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar ilçedeki öğrenim alanlarını yerinde inceledi. Baycar, İlçe Millî Eğitim Müdürü Şahan İke ile birlikte Atatürk İlkokulu ile yapımı süren Fatih Ortaokulu şantiyelerini gezerek çalışmaları değerlendirdi.

inceleme gezisi:

Kaymakam Baycar ve beraberindekiler, projenin mevcut durumu, kaydedilen ilerleme ve teknik detaylar hakkında yüklenici firma yetkilileri ile mühendislerden kapsamlı bilgi aldı. Şantiyede çalışan işçilerle sohbet eden Baycar, faaliyetlerin sorunsuz ilerlemesi için gereken adımların atıldığını ifade etti.

beklentiler ve ileriye dönük etkisi:

Baycar, eğitime yapılan yatırımın ilçenin geleceğine önemli katkı sağlayacağını vurguladı. "Öğrencilerimizin daha modern, güvenli, depreme dayanıklı ve tam donanımlı ortamlarda eğitim alabilmesi en büyük önceliğimizdir. Cizre’de eğitim kalitesini en üst seviyeye çıkarmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Fatih Ortaokulumuzun inşaatının planlanan takvim doğrultusunda, hiçbir aksama yaşanmadan tamamlanması için tüm süreci titizlikle ve yakından takip ediyoruz. Şimdiden ilçemize ve tüm eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum"

Okul inşaatlarının tamamlanmasıyla bölgedeki derslik ihtiyacının önemli ölçüde giderilmesi ve öğrencilere modern eğitim olanaklarının sunulması hedefleniyor. Yerel yönetim ve eğitim kurumlarının koordinasyonuyla çalışmaların sürdürülmesi kararlılıkla takip ediliyor.

CİZRE KAYMAKAMI AHMET VEZİR BAYCAR, İLÇEDEKİ EĞİTİM KALİTESİNİ ARTIRMAK VE MODERN ÖĞRENİM ALANLARI...

CİZRE KAYMAKAMI AHMET VEZİR BAYCAR, İLÇEDEKİ EĞİTİM KALİTESİNİ ARTIRMAK VE MODERN ÖĞRENİM ALANLARI KAZANDIRMAK AMACIYLA ATATÜRK İLKOKULU İLE YAPIMI SÜREN FATİH ORTAOKULU İNŞAAT ALANINDA İNCELEMELERDE BULUNDU.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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