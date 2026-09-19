Cizreli genç sporcu İzmir'de Türkiye beşincisi oldu

Cizreli genç sporcu ulusal sahnede dereceye girdi

Şırnak'ın Cizre ilçesinden yetişen 18 yaşındaki vücut geliştirme sporcusu Muhammed Çeter, İzmir'de düzenlenen Expo Jr Cup organizasyonunda Men's Physique kategorisinde önemli bir başarıya imza attı. Yarışmada sergilediği performansla dikkat çeken Çeter, podyumda Türkiye beşinciliğini elde ederek memleketine gurur yaşattı.

yarışma süreci ve performans:

İzmir'de Türkiye'nin farklı kentlerinden gelen sporcuların mücadele ettiği Expo Jr Cup, sıkı çekişmelere sahne oldu. 17 iddialı rakibini geride bırakarak finale kalan Çeter, zorlu elemeler ve jürinin değerlendirmesi sonucunda kategorisini 5'inci sırada tamamladı. Henüz genç yaşında olmasına rağmen sergilediği disiplinli hazırlık süreci ve sahadaki duruşu jürinin takdirini topladı.

hazırlık, koçluk ve gelecek hedefleri:

Yaklaşık 2 yıldır vücut geliştirme ile ilgilendiğini belirten Çeter, hazırlık sürecinde koçu Büşra Yüksel'in desteğinin belirleyici olduğunu vurguladı. Kariyerinin ikinci yarışmasında finale kalıp derece elde eden genç sporcu, eksiklerini görüp gidereceğini ve gelecekte podyumun zirvesini hedeflediğini açıkladı. Bu sonuç, bölgeden çıkan yeni yeteneklerin ulusal arenada ses getirebileceğinin somut bir göstergesi oldu.

ŞIRNAK’IN CİZRE İLÇESİNDEN VÜCUT GELİŞTİRME SPORUYLA İLGİLENEN 18 YAŞINDAKİ MUHAMMED ÇETER, İZMİR’DE DÜZENLENEN EXPO JR CUP YARIŞMASINDA MEN’S PHYSİQUE KATEGORİSİNDE 5’İNCİ OLARAK ÖNEMLİ BİR BAŞARIYA İMZA ATTI.