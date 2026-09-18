Cizreli öğrenciler gökyüzüyle Gazze'deki çocuklara umut taşıdı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde, Cizre Kiriş İlk ve Ortaokulu öğrencileri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan etkinlik kapsamında Filistinli çocuklara destek vermek amacıyla bir araya geldi. Faaliyet, Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın projesi çerçevesinde düzenlendi.

etkinliğin amacı ve düzenlenişi:

Programın hedefi Gazze’de yaşanan insani dramı gündeme getirmek ve öğrencilerde empati duygusunu geliştirmekti. Etkinlikte öğrenciler barış ve kardeşlik mesajları taşıyan el yapımı uçurtmalarını uçurdu; bu uçurtmalar, Filistin bayrağı renklerinde hazırlanarak etkinliğe görsel bir zenginlik kattı. Faaliyet, Türkiye Yüzyılı Maarif Modelinin değerler eğitimi kapsamında planlandı.

katılımcılar ve kapanış:

Programda Cizre Kızılay gönüllüleri destek verdi ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ahmet Gümüş etkinliğe katılarak çocukların dayanışmasına ortak oldu. Etkinlik, öğrencilerin barış ve umut dilekleriyle uçurtmalarını gökyüzüne bırakmasının ardından sona erdi.

ŞIRNAK’IN CİZRE İLÇESİNDE ÖĞRENCİLER, MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TARAFINDAN BAŞLATILAN ETKİNLİK KAPSAMINDA FİLİSTİNLİ ÇOCUKLARA DESTEK VERMEK AMACIYLA GÖKYÜZÜNE UÇURTMA BIRAKTI.