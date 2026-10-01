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Cizreli öğrencilerin TEKNOFEST deneyimi gökyüzünden ilham aldı

Şırnak'ın Cizre ilçesinden giden öğrenciler, Şanlıurfa'daki TEKNOFEST'te SOLOTÜRK ve İHA gösterileriyle ilham aldı, teknoloji stantlarını gezdi.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 10:52

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EDİTÖR: İrem Özkan

Cizreli öğrencilerin TEKNOFEST deneyimi gökyüzünden ilham aldı

Cizreli öğrenciler TEKNOFEST coşkusunu yerinde yaşadı

Şırnak'ın Cizre ilçesinden gelen öğrenciler, Türkiye'nin yerli ve millî teknoloji hamlesinin heyecanına ortak olmak üzere Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu'yu ziyaret etti. Bölge genelinden yoğun ilgi gören festival alanında gençler, sergilenen projeleri ve atölye çalışmalarını yakından inceleme fırsatı buldu.

gösteriler gençlere ilham verdi:

Öğrenciler, özellikle gökyüzünde sergilenen performanslara hayran kaldı; SOLOTÜRK ve yerli üretim İHA gösterileri gençlerin teknoloji ve havacılık alanlarına olan ilgisini pekiştirdi. Sahnedeki deneyimler, çok sayıda öğrenci için sadece izleme değil, gelecekte üzerinde çalışılacak projeler için ilham kaynağı oldu.

teknoloji stantları ve gençlerin ufku:

Festivaldeki teknoloji stantlarını tek tek gezen Cizreli gençler, yenilikçi uygulamalar ve prototiplerle tanıştı. Yetkililer, öğrencilerin merak ve azminin geleceğe dair önemli bir umut kaynağı olduğunu belirterek böyle organizasyonların gençlerin vizyonunu genişletmede etkili olduğunu vurguladı. Ayakları yere basan hayallerle, gökyüzüne uzanan hedeflerin desteklenmeye devam edeceği ifade edildi.

CİZRE&#039;DEN ŞANLIURFA’DAKİ TEKNOFEST GÜNEYDOĞU FESTİVALİNE KATILAN ÖĞRENCİLER, YERLİ VE MİLLÎ...

CİZRE'DEN ŞANLIURFA’DAKİ TEKNOFEST GÜNEYDOĞU FESTİVALİNE KATILAN ÖĞRENCİLER, YERLİ VE MİLLÎ TEKNOLOJİ HAMLESİNİN HEYECANINA ORTAK OLDU. SOLOTÜRK VE İHA GÖSTERİLERİNİ HAYRANLIKLA İZLEYEN GENÇLER, GELECEĞİN PROJELERİ İÇİN İLHAM ALDI.

İrem Özkan

İrem Özkan

 Yapay Zeka & Teknoloji Editörü

Yapay zeka gelişmeleri, mobil uygulamalar, yazılım dünyası ve sosyal medya haberlerinde uzmanlaşmış genç editör.

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