Cizreli sporcu zorlu Haliç parkurunda podyuma çıktı

Haliç'te bu yıl ilk kez düzenlenen 'Bir Adım Daha' koşusunda Cizreli triatlon ve maraton sporcusu Ramazan Değer, yüzlerce atlet arasından parkuru üçüncü tamamladı. Organizasyon, İstanbul Maratonu için resmi kriter koşusu niteliğinde ve sağlıklı yaşam bilincini artırmayı hedefleyen etkinlik olarak kayda geçti.

yarışın kapsamı ve önemi:

Etkinlik, Haliç parkurunda yoğun katılımla gerçekleşti; Türkiye'nin farklı illerinden çok sayıda atlet start aldı. Yarışın İstanbul Maratonu'na eleme veya seviye belirleme açısından anlam taşıması, organizasyonun rekabet düzeyini ve katılımcı profilini etkiledi. Bu koşuda elde edilen derece, sporcuların sezon planlaması ve hedefleri açısından önem taşıyor.

Değer'in geçmiş etkinlikleri ve hedefleri:

Ramazan Değer, daha önce İslam alimi Melaye Ciziri anısına Habur Sınır Kapısı'ndan Cizre Kırmızı Medreseye kadar uzanan 51 kilometrelik parkuru koşmuş ve kış mevsiminde İstanbul Boğazı'nda yüzme etkinliği gerçekleştirmişti. Bu deneyimler, Değer'in dayanıklılığı ve farklı disiplinlerdeki performansını destekliyor.

Yarış sonrası değerlendirmelerinde Değer, Şırnak ve Cizre'yi ulusal organizasyonlarda temsil etmekten büyük mutluluk duyduğunu; zorlu rakipler karşısında iyi bir tempo yakalayarak hedefine ulaştığını belirtti. Sporcu, özellikle gençlere sporu sevdirmek ve bölgesindeki atletik potansiyeli güçlendirmek amacıyla çalışmalarını sürdüreceğini ifade etti.

HALİÇ'TE BU YIL İLK KEZ DÜZENLENEN 'BİR ADIM DAHA' KOŞUSUNDA MÜCADELE EDEN CİZRELİ TRİATLON VE MARATON SPORCUSU RAMAZAN DEĞER, YÜZLERCE ATLET ARASINDAN 3. OLDU.