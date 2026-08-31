Cizre'nin asırlık limonatası yazı süt ve vanilyayla serinletiyor

Cizre'de yazın serinleten geleneği:

Şırnak'ın Cizre ilçesinde yaz aylarında hava sıcaklığının 50 dereceyi bulduğu günlerde, asırlık bir içecek olan Cizre limonatası mahalle tezgâhlarının vazgeçilmezi oluyor. Tarihi M.Ö. 10 binli yıllara dayanan Nuh Peygamber (s.a.v.) şehri Cizre'de ortaya çıkan bu geleneksel lezzet, 20 Mayıs 2025'te 1742 mahreç numarasıyla Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret olarak tescillendi.

Tarif ve ayırt edici özellikleri:

Cizre limonatası doğal limon suyu, şeker, süt, su ve vanilya gibi temel malzemelerle hazırlanıyor. Usta Hacı Fettah Cavıldak'a göre tarifteki en belirgin fark, doğal süt ve vanilya kullanılması; hafif miktarda limon tuzu da tat dengesini sağlıyor. Fettah usta, bu tarifin amcası Hacı Emin'den miras kaldığını, ailenin 1955'ten bu yana limonata geleneğini sürdürdüğünü belirtiyor. Usta, 'Burada Cizre'nin gerçek tescilli limonatasını biz yapıyoruz. Bir içen bir daha içmek ister' diyerek tarifin özgünlüğünü vurguluyor.

Nesilden nesile aktarım ve ekonomik etkiler:

40 yıllık esnaf olan Hacı Fettah Cavıldak, mesleği amcasından öğrendiğini ve tarifini çocuklarına da öğreterek geleceğe aktardığını söylüyor. Cizre'de yaz mevsiminin uzun sürmesi nedeniyle limonata hem yerel halkın hem de bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline gelmiş durumda. Fettah usta, şehir dışına yapılan siparişleri bir gün önceden hazırlayıp dondurarak kargoyla gönderdiklerini, yurt dışı müşterileri için ise dondurulmuş paketler sattıklarını aktarıyor.

İşletme için limonata yalnızca gelenek değil aynı zamanda geçim kaynağı. Fettah usta, 'Elhamdülillah geçimimizi bundan sağlıyoruz. Biz de bu lezzetin yapımını çocuklarımıza gösterdik, onlar da bu lezzeti yıllarca yapacaklar inşallah' diyerek hem ekonomik hem kültürel sürdürülebilirliğe dikkat çekiyor. Babasından öğrendiğini söyleyen Abdullah Cavıldak ise herkesi bu eşsiz lezzeti tatmaya davet ediyor.

Coğrafi işaret tesciliyle birlikte Cizre limonatasının markalaşma ve tanıtım imkanlarının artması, lezzetin yerel ekonomi ve turizm açısından taşıdığı potansiyeli daha görünür kılıyor. Geleneksel üretim yöntemleri ve özgün tarifin korunması, limonatanın kimliğini korurken bölge için de önemli bir kültürel değer olarak öne çıkmasını sağlıyor.

ŞIRNAK’IN CİZRE İLÇESİNDE HAVA SICAKLIĞININ 50 DERECEYİ BULDUĞU YAZ GÜNLERİNDE SERİNLETİCİ LEZZET OLAN ASIRLIK CİZRE LİMONATASI, FETTAH USTANIN ELİYLE YARIM MÜŞTERİLERİNE ULAŞTIRILIYOR.