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Cizre'nin il olma talebi Bahçeli'nin 100 il projesiyle yeniden canlandı

MHP'nin '100 il' projesiyle Cizre'de il talebi güçlendi; halk Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2017 sözünü hatırlatarak il statüsünün verilmesini talep ediyor.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 16:07

GÜNCELLEME: 06 Kasım 2026 - 16:09

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Cizre'nin il olma talebi Bahçeli'nin 100 il projesiyle yeniden canlandı

Cizre'nin il olma isteği yeniden gündeme geldi:

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından açıklanan "100 il bin ilçe" önerisi, Şırnak'ın Cizre ilçesinde uzun yıllardır süren "il olma" talebini yeniden alevlendirdi. Bölge halkı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2017'de dile getirdiği ifadeleri hatırlatarak ilçenin bu statüyü hak ettiğini savunuyor.

siyasi çerçeve ve süreç:

Bahçeli projesinde, kurumların belirleyeceği nesnel ölçütler doğrultusunda, TBMM tarafından belirlenecek yerlerin il statüsüne kavuşturulacağı belirtildi. Açıklamada, proje kapsamında 19 yeni il ve 78 yeni ilçe kurulmasının öngörüldüğü; iller ve ilçeler arasındaki seçimin ilgili devlet kurumlarının ortaya koyacağı mutabakatla yapılacağı vurgulandı. Bu çerçeve, Cizre'de il talebini yeniden resmi gündeme taşıdı ve sürecin nasıl ilerleyeceği yerel aktörler tarafından yakından izleniyor.

yerel talepler, tarih ve beklenti:

Araştırmacı-yazar Abdulaziz Bilge, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önceki tespitlerini hatırlatarak Cizre'nin tarihsel, kültürel ve şehir yapılanması açısından il kriterlerini fazlasıyla karşıladığını vurguladı. Bilge, yerel halkın bu sözleri dayanak göstererek il statüsünün iade edilmesini talep ettiğini ifade etti.

Esnaf İlhan Budak da Cizre'nin uzun süredir şehir statüsünde olduğunu savunarak, il olmanın bölgeye tarihî ve sosyoekonomik katkı sağlayacağını söyledi. Budak, Hz. Nuh, Şeyh Ahmed el-Cezeri ve İsmail el-Cezeri gibi isimlere atıfla bu talebin aynı zamanda bir vefa meselesi olduğunu belirtti.

Tarık Oran, Cizre Tanıtım ve Yaşatma Platformu Başkanı olarak nüfusun 185 bini aştığını ifade etti ve il statüsünün ekonomik, sağlık, kültür ve turizm alanlarında canlılık getireceğini öne sürdü. Oran, Cumhurbaşkanı'ndan konuyla ilgili müjdeli haberi en kısa zamanda beklediklerini söyledi.

Siyaset kanadındaki teklif ve yerel beklentiler bir araya geldiğinde, Cizre'nin il yapılması talebi hem siyasi süreç hem de tarihî-kültürel gerekçeler üzerinden tartışılmaya devam edecek. Karar, ilgili kurumların değerlendirmeleri ve TBMM sürecine bağlı olarak şekillenecek.

TARİHİN MEDENİYET BEŞİĞİ CİZRE İÇİN İL OLMA ÇAĞRISI 

TARİHİN MEDENİYET BEŞİĞİ CİZRE İÇİN İL OLMA ÇAĞRISI 

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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