Dolar 50,1626 +0,06%
Euro 55,9776 +0,18%
Bist 11.482,60 +1,32%
Altın Gram 6.636,36 +0,98%
EUR/USD 1,1161 +0,16%
Brent Petrol 97,26 -1,08%
--°

çobanbey hudut kapısında ayakkabı tabanına gizlenen 2 bin 600 hap ele geçirildi

Çobanbey Kara Hudut Kapısı'nda ayakkabı tabanına gizlenen tahmini 2 bin 600 Captagon ve 459,84 gram uyuşturucu ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 00:28

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

çobanbey hudut kapısında ayakkabı tabanına gizlenen 2 bin 600 hap ele geçirildi

Çobanbey hudut kapısında operasyon

Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza ekipleri, Çobanbey Kara Hudut Kapısı'nda Türkiye'ye giriş yapmak isteyen bir şahsa yönelik kontroller gerçekleştirdi. Yapılan aramada, şahsın ayakkabı tabanına gizlenmiş durumda olduğu tespit edilen uyuşturucu haplara ulaşıldı.

narkotik köpeğin katkısı ve ele geçirilen miktar:

Kontroller sırasında görevli narkotik dedektör köpeği Kardinin de katkısıyla, ayakkabı tabanına gizlenmiş olduğu değerlendirilen 2 bin 600 adet Captagon olduğu tahmin edilen uyuşturucu hap ele geçirildi. Hapların brüt ağırlığı 459,84 gram olarak kaydedildi.

piyasa değeri ve yasal sürecin başlatılması:

Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin 1 milyon 40 bin TL olduğu belirtildi. Olayla ilgili şüpheli şahıs gözaltına alınırken, hakkında adli tahkikat başlatıldı ve süreç yetkili birimler tarafından yürütülüyor.

SURİYE’DEN GİRİŞ YAPMAK İSTEYEN ŞAHSIN AYAKKABISINDAN UYUŞTURUCU ÇIKTI

SURİYE’DEN GİRİŞ YAPMAK İSTEYEN ŞAHSIN AYAKKABISINDAN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kayseri'de trafikte tehlike: polisten kaçış film sahnelerini aratmadı
images

Kar yağışında kayan araç uçuruma yuvarlanmamak için dağ yönüne çevrildi, üç kişi...
images

İnegöl'ün kırsalında yangın: çiftlik kullanılmaz hale geldi, büyükbaşlar kurtarı...
images

Bandırma'da yurt önünde tek taraflı kaza: itfaiye sürücüyü araçtan kurtardı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kayseri'de trafikte tehlike: polisten kaçış film sahnelerini aratmadı

Kar yağışında kayan araç uçuruma yuvarlanmamak için dağ yönüne çevrildi, üç kişi yara almadan kurtuldu

İnegöl'ün kırsalında yangın: çiftlik kullanılmaz hale geldi, büyükbaşlar kurtarıldı

Bandırma'da yurt önünde tek taraflı kaza: itfaiye sürücüyü araçtan kurtardı

TREND HABERLER

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Yüksek düzeyli ticaret istişare mekanizmasının üçüncü oturumunu 2027'de Türkiye'de gerçekleştireceğiz

Serbest piyasada dolar ve euro güne sınırlı artışla başladı

Yeka GES-2026'da 11 bölge için 785 MWe kapasiteli teklifler netleşti

Birlikten güç doğurmak: terörsüz Türkiye ortak sorumluluğumuz