çobanbey hudut kapısında ayakkabı tabanına gizlenen 2 bin 600 hap ele geçirildi

Çobanbey hudut kapısında operasyon

Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza ekipleri, Çobanbey Kara Hudut Kapısı'nda Türkiye'ye giriş yapmak isteyen bir şahsa yönelik kontroller gerçekleştirdi. Yapılan aramada, şahsın ayakkabı tabanına gizlenmiş durumda olduğu tespit edilen uyuşturucu haplara ulaşıldı.

narkotik köpeğin katkısı ve ele geçirilen miktar:

Kontroller sırasında görevli narkotik dedektör köpeği Kardinin de katkısıyla, ayakkabı tabanına gizlenmiş olduğu değerlendirilen 2 bin 600 adet Captagon olduğu tahmin edilen uyuşturucu hap ele geçirildi. Hapların brüt ağırlığı 459,84 gram olarak kaydedildi.

piyasa değeri ve yasal sürecin başlatılması:

Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin 1 milyon 40 bin TL olduğu belirtildi. Olayla ilgili şüpheli şahıs gözaltına alınırken, hakkında adli tahkikat başlatıldı ve süreç yetkili birimler tarafından yürütülüyor.

SURİYE’DEN GİRİŞ YAPMAK İSTEYEN ŞAHSIN AYAKKABISINDAN UYUŞTURUCU ÇIKTI