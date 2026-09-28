Çobandede tabyalarında tarih ve macera buluştu

Vali Baruş ve Macera Off-Road ekibinin ziyareti:

Erzurum Valisi Aydun Baruş, Macera Off-Road Arama ve Kurtarma Kulübü üyeleriyle birlikte 2 bin 453 rakımlı Çobandede Dağı'nda bulunan Bayrak Tepe ve Çobandede Tabyası'nda incelemelerde bulundu. Bölgedeki faaliyetler, kulübün kentteki alternatif ekstrem sporları tanıtma hedefiyle yapılan etkinliklere paralel olarak gerçekleşti. Macera Off-Road Arama ve Kurtarma Kulübü Başkanı Lokman Toptaş önderliğindeki ekip, yamaç paraşütü, dağ bisikleti, raftingle birlikte buz tırmanışı ve off-road gibi sporları yaygınlaştırma amacıyla bölgedeki sorumluluklarını da sürdürüyor.

Çobandede tabyasının tarihçesi:

Vali Baruş, Erzurum'un özellikle 19. yüzyıl ve 20. yüzyıl başlarında Anadolu savunması açısından kritik bir konumda olduğunu hatırlatarak Çobandede Tabyası'nın tarihsel önemine dikkat çekti. Mevcut tabyanın 1884-1896 yılları arasında, Sultan II. Abdülhamid Han döneminde, Şahap Paşa tarafından projelendirilerek inşa edildiğini belirtti. İçerisinde asker koğuşları, top atış mevzileri ve karargâh odaları bulunan tabyanın, doğudan ve kuzeyden gelebilecek tehditlere karşı Erzurum şehir merkezini savunmayı amaçladığı vurgulandı. Ayrıca Birinci Dünya Savaşı sırasında da önemli bir savunma noktası olarak kullanıldığı; 1916'da Erzurum'un Rus işgaline uğradığı dönemde burada çok sayıda askerin şehit düştüğü ifade edildi. Vali Baruş, geçmişteki bombardımanlar ve çatışmalar nedeniyle bölgede gömülü olabilecek asker sayısına işaret ederek, ‘‘Belki de yüzlerce askerimiz şu anda toprağın altında yatıyor’’ dedi ve şehitlere rahmet dileğinde bulundu.

koruma, görev paylaşımı ve turizme açma çalışmaları:

Vali Baruş, Erzurum genelinde 23 adet tabya bulunduğunu, bu yapıların korunması için resmi kurumlara zimmetlendiğini açıkladı. Çobandede Tabyası özelinde sorumlulukların Yakutiye Kaymakamlığı, Yakutiye Belediye Başkanlığı ve Macera Off-Road Arama ve Kurtarma Kulübü arasında paylaştırıldığı belirtildi. Zimmet verilen kurum ve kuruluşlar düzenli olarak bölgeyi denetleyerek kaçak kazı, çevre kirliliği ve başka yasa dışı faaliyetleri kontrol ediyor; gerekli temizlik ve çevre düzenleme çalışmalarını yürütüyorlar.

Vali Baruş, atalarımızın bıraktığı bu mirasa sahip çıkmanın önemine vurgu yaparak tabyaların restorasyonu ve turizme açılmasına yönelik planların olduğunu söyledi. ‘‘Bu tabyalar Erzurum'un en önemli tarihî varlıklarından. Bunlara sahip çıkmamız lazım’’ ifadelerini kullandı. Ayrıca vatandaşlara seslenerek bu alanların kirletilmemesini, çöplerin rastgele atılmamasını istedi ve bu tutumun ataların ruhuna saygısızlık anlamı taşıyacağını hatırlattı.

Etkinliğe ev sahipliği yapan Macera Off-Road Kulübü için ziyaret, sadece sportif faaliyetlerin ötesinde kültürel mirasın korunmasına katkı sağlama ve bölgenin turizm potansiyelini öne çıkarma fırsatı olarak değerlendirildi. Kulüp üyeleri sık sık bölgeye uğrayıp denetimler gerçekleştiriyor, çevre temizliği ve bilinçlendirme çalışmaları yürütüyorlar. Bu ortak çaba, hem tarihî değerlerin korunmasına hem de Erzurum'un alternatif turizm türleriyle dikkat çekmesine olanak sağlıyor.

Vali Baruş, geleceğe yönelik hedefleri özetlerken tabyaların restorasyonuyla ziyaretçi erişiminin kolaylaştırılmasını, eğitim ve anma faaliyetleriyle tarih bilincinin genç kuşaklara aktarılmasını amaçladıklarını belirtti. Bu yaklaşım, hem hatıraların yaşatılmasına hem de bölgenin doğal ve sportif cazibesinin artırılmasına hizmet edecek şekilde planlanıyor.

Sonuç olarak Çobandede Tabyası'ndaki bu buluşma, tarihî mirasın korunması ve alternatif sporlar aracılığıyla bölgesel turizmin desteklenmesi yönündeki çabaların somut bir örneği olarak kayda geçti. Yetkililer ve sivil aktörlerin iş birliği, tabyaların hem anı hem de deneyim mekânı olarak geleceğe taşınmasında belirleyici olacak gibi görünüyor.

ERZURUM VALİSİ AYDUN BARUŞ, MACERA OFF-ROAD ARAMA VE KURTARMA KULÜBÜ ÜYELERİYLE BİRLİKTE 2 BİN 453 RAKIMLI ÇOBANDEDE DAĞI'NDAKİ BAYRAK TEPE’DEKİ ÇALIŞMALARI İNCELEDİ, TABYALARIN TURİZM KAZANDIRILMASI İÇİN MESAJLAR VERDİ.